PSOE lamenta el acuerdo entre PP y Vox para los presupuestos municipales: "Es un mal acuerdo para Sevilla"

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha lamentado este lunes el posible acuerdo entre PP y Vox para aprobar los presupuestos municipales de 2026.

"Es un mal acuerdo para Sevilla. Es un acuerdo que va en la dirección contraria y es un acuerdo que significa que Sanz se pliega a las directrices del partido Vox de extrema derecha", ha indicado Muñoz en una declaración remitida por el partido.

Este lunes, el alcalde, José Luis Sanz, ha indicado que está negociando con Vox tras aceptar 16 de las enmiendas presentadas por el grupo para las cuentas. El primer edil ha fijado el viernes 19 de diciembre como la fecha para el Pleno que aborde la cuestión. Ambos partidos ya cerraron un acuerdo de presupuestos el pasado año.

Muñoz ha señalado que el acuerdo trae consigo una reducción de las "partidas de cultura, reducción de las partidas de cooperación al desarrollo, reducción de las partidas de igualdad, reducción de las partidas de memoria democrática y un aumento de las partidas que suponga una privatización de servicios básicos como la limpieza de los colegios".

Antonio Muñoz anunciaba a finales de mes una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos municipales para 2026 elaborado por el Gobierno local. Muñoz justificaba la decisión en la "deficiente gestión" del Ayuntamiento, que ha derivado en un "deterioro de los servicios públicos, el abandono de los barrios y el caos entorno a la movilidad y al conjunto de obras".