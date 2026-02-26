El PSOE lamenta la "falta de planificación" del Ayuntamiento de Sevilla en las obras en la zona de la Campana

Archivo - Imagen de archivo del corte por las obras el pasado año en la Plaza de la Campana de Sevilla - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Páez, ha señalado este jueves la "falta de planificación y la improvisación" del Gobierno municipal a la hora de gestionar las obras en la zona de la Campana.

"Está convirtiendo la realidad municipal en una sucesión de errores que pagan los vecinos y vecinas", ha señalado el concejal, que ha indicado que tras la finalización hace dos meses de las obras "la zona está nuevamente levantada con trabajos que se podrían haber realizado antes".

En una nota remitida por el partido, Páez ha lamentado la falta de la anunciada Oficina de Coordinación de Obras. "Esa oficina que tanto ha publicitado el alcalde dónde está. Lo que vemos es descoordinación, falta de previsión e incompetencia, con el consiguiente perjuicio para la ciudad", ha subrayado calificando la gestión de "propia de Pepe Gotera y Otilio".

Por ello, el concejal ha pedido explicaciones y ha reclamado u"na gestión seria, planificada y responsable de las obras públicas". "Sevilla no puede permitirse este nivel de improvisación ni el despilfarro continuo de recursos públicos. La ciudad merece un modelo claro y una gestión eficaz, no parches ni ocurrencias", ha concluido.