PSOE-A llama a la Junta a "simplificar y actualizar protocolos" ante el acoso escolar para que sean "eficaces"

Pintadas en la fachada del Colegio Irlandesas Loreto. A 17 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha animado este martes al Gobierno de la Junta a "simplificar y actualizar" los protocolos existentes contra el acoso escolar para que sirvan de "instrumentos eficaces" al respecto.

Así lo ha reclamado la secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, en una rueda de prensa en la sede regional del partido en Sevilla, y al hilo del caso de la joven Sandra Peña, que se ha quitado la vida en Sevilla presuntamente por ser víctima de acoso escolar.

Patricia Alba ha aludido a este caso en su rueda de prensa, desde la que ha trasladado públicamente en representación del PSOE-A su "más sentido pésame" a la familia de la menor, así como su confianza en que "la Justicia esclarezca cuanto antes todo lo que ha ocurrido con este caso".

Patricia Alba ha remarcado que los socialistas andaluces están "muy consternados por este suceso y, como la propia familia de Sandra dice, no sabemos si se hubiera podido evitar", y en todo caso ha subrayado que están "convencidos de que es necesario y urgente actuar".

La representante socialista ha recordado que "la Fiscalía ha abierto dos expedientes" al hilo de este suceso, "uno a los posibles agresores y otro al propio centro escolar" del que era alumna Sandra Peña --el colegio de las Irlandesas de Loreto de Sevilla capital-- "ante la gravedad de lo que ha ocurrido".

Dicho esto, ha aseverado que "la Junta tiene la obligación", y así se lo exigen desde el PSOE-A al Gobierno andaluz, de escuchar "a la comunidad educativa, a las direcciones de los centros" escolares, que "dicen que los protocolos se tienen que actualizar y simplificar para que, de verdad, se conviertan en un instrumento eficaz al servicio de la comunidad educativa para evitar este tipo de desgraciados casos vuelvan a pasar".

Patricia Alba ha subrayado que existen "unas instrucciones" que se tienen que seguir "cuando se conoce este tipo de casos", y ha agregado que en el PSOE-A se preguntan "por qué la Inspección educativa no constató, ante las dos posibles denuncias puestas por la familia, si el centro había activado ya esos protocolos para evitar esto".

"No puede ocurrir que estas certificaciones se hagan 'a posteriori', cuando obviamente, y desgraciadamente, ya no hay solución", ha aseverado la representante del PSOE-A, que se ha preguntado "cuántos menores no estarán pasando por una situación de acoso escolar y se sienten igual desprotegidos que Sandra, ellos y sus familias".

Asimismo, ha indicado que "también es urgente y necesario, como pide la comunidad educativa, que se dote a los centros de personal especializado para poder aplicar estos protocolos, tanto el de acoso escolar como el de prevención del suicidio y de conductas autolíticas".

Por ello, "la formación del profesorado se convierte en una herramienta esencial y fundamental en luchar contra este tipo de situaciones", según ha agregado antes de concluir la secretaria de Educación del PSOE-A sentenciando que "esto no puede volver a pasar", y expresando el deseo de su partido de que Sandra "sea la última" víctima de acoso escolar en morir en esas circunstancias.