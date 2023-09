El PSOE de Lora (Sevilla) critica demoras en las obras en colegios y el PP achaca el "retraso" a la falta de materiales

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Lora del Río (Sevilla) ha señalado que los colegios públicos del municipio han comenzado el nuevo curso 2023/2024 "sin acondicionar, con las obras de mejoras del Ayuntamiento sin terminar y algunas incluso sin empezar"; alegando de su lado el Gobierno local del PP que "las vacaciones y el cierre de fábricas durante el verano" han causado que el material de las obras "no se haya recibido hasta primeros de septiembre", reconociendo un "retraso" pero asegurando que los trabajos avanzan "a muy buen ritmo".

Según el portavoz municipal y secretario general del PSOE de Lora del Río, Fran Carrasco, "por la falta de planificación y la incapacidad de gestión del alcalde, Antonio Enamorado (PP), todos los centros educativos del pueblo han comenzado el curso sin estar en perfecto estado de revista".

"Algunos colegios no tienen ventanas, otros tienen los baños en obras, otros no tienen puertas en los baños reformados, otros tienen clases que no se pueden utilizar porque no ha habido tiempo material para la limpieza a fondo de después de las obras, otros sí se han limpiado a fondo pero todavía no han empezado las obras", precisa asegurando que el anterior gobierno de coalición que lideraba el PSOE dejó previsto "el dinero de todas estas inversiones, para que las obras se ejecutaran en verano y estuviese todo listo a primeros de septiembre".

La edil popular de Educación, Remedios Gómez Martín (PP), ha asegurado de su lado que el Ayuntamiento "ha estado trabajando durante todo el verano para que estas obras mejoras en los centros educativos se llevaran a cabo lo antes posible; pero entre las vacaciones y el cierre de fábricas durante el verano, el material no se ha recibido hasta primeros de septiembre", señalando que "gracias al compromiso de las empresas adjudicatarias de las obras, éstas van a muy buen ritmo y dentro de los plazos administrativos.

"Este cierto retraso en la finalización de las mejoras no es la primera vez que ocurre en Lora del Río, pero me alegro que se preocupen por los centros educativos, ya que anteriormente no lo han hecho cuando han estado gobernando", ha dicho la concejala.