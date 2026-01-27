El PSOE de Los Molares (Sevilla) acusa al alcalde de "irregularidades" y "privatizar a dedo" la limpieza escolar

Archivo - Una persona limpiando con una fregona. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

LOS MORALES (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Socialista de Los Molares (Sevilla) ha exigido explicaciones al alcalde del municipio, José Veira Villatoro (PP), por presuntas "irregularidades" en la contratación del servicio de limpieza del CEIP San Juan de Ribera. Según los socialistas, la documentación oficial demuestra un 'modus operandi' basado en "el fraccionamiento ilegal de contratos y la opacidad para beneficiar a una empresa privada en detrimento del empleo público local".

El grupo ha recordado en una nota que la Ley de Contratos del Sector Público (Artículo 99.2) prohíbe "trocear contratos para adjudicarlos a dedo". Sin embargo, acusan al alcalde de haber adjudicado dos contratos consecutivos a la misma empresa para un mismo servicio permanente.

El primero, en octubre de 2025, se habría gestionado "sin control de transparencia", invitando a las empresas a través del WhatsApp personal del alcalde y recibiendo también por ese medio las ofertas, "sin constancia documental". El segundo, en enero de 2026, por 12.600 euros, se suma al primero. Según los socialistas, "en total, el alcalde ha adjudicado directamente más de 27.500 euros a la misma mercantil, eludiendo los procedimientos de licitación abierta que garantizan el mejor precio y la igualdad de oportunidades".

En relación con lo anterior, los socialistas han denunciado que "lo más alarmante es la justificación legal utilizada". Según explican, la Resolución nº 20/2026 califica el segundo contrato como un "puente" mientras la licitación oficial "se encuentra iniciada actualmente", algo que consideran "rotundamente falso". Tras revisar la Plataforma de Contratación del Sector Público, el PSOE asegura que "no existe ningún expediente abierto ni público para este servicio". "El alcalde ha firmado una resolución basada en un hecho administrativo que no es público, lo que podría constituir una falsedad en documento oficial para justificar una adjudicación arbitraria", han señalado.

El grupo socialista ha hecho hincapié en que "este dedazo tiene víctimas directas: los vecinos de Los Molares". En este contexto, ha recordado que propusieron la creación de una bolsa de empleo pública y transparente para cubrir el servicio, iniciativa que fue rechazada por el Gobierno municipal. "En lugar de fomentar empleo local de calidad, el alcalde ha preferido privatizar el servicio, destinando dinero público a una empresa externa mediante un procedimiento opaco y presuntamente ilegal", ha criticado.

Por último, el portavoz municipal socialista, Jerónimo Guerrero, ha advertido que "no estamos ante un error administrativo, sino ante una decisión política de privatizar a toda costa y saltándose la ley". Guerrero ha señalado que el Gobierno municipal "ha troceado un contrato para evitar el concurso público y, además, justifica el segundo contrato mintiendo sobre una licitación que nadie puede consultar". Según el portavoz, "mientras tanto, los vecinos de Los Molares pierden la oportunidad de acceder a un empleo público digno porque el alcalde gobierna a golpe de decreto y WhatsApp".