El PSOE de Los Molares (Sevilla) pide la dimisión del concejal de Obras por el "caos reinante" en su delegación

Vista exterior del Castillo de Los Molares, como imagen de recurso. - AYTO.DE LOS MOLARES

SEVILLA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Los Molares ha pedido la dimisión del concejal de Obras, Jaime Rubio, por el "caos reinante" en esta delegación municipal. En este sentido, como remarca la formación política, entre las cuestiones debatidas en el Pleno ordinario del 26 de diciembre, celebrado en el citado Consistorio sevillano, estaba la resolución de un contrato de ejecución de la calle Baltasar Alcázar, "que lleva casi un año en obras, y después de esta decisión estará aún mucho más tiempo sin acabar de ejecutarse".

En una nota de prensa, el Grupo Socialista solicita el cese de las funciones de dicho edil al considerar que "queda demostrada una mala planificación de la mencionada obra y el caos reinante en esta Concejalía". En este sentido, el portavoz del PSOE expone una serie de actuaciones donde los proyectos "no se acaban de ejecutar, tienen retrasos y una desastrosa planificación".

En opinión del Grupo Socialista, esta situación "lleva en muchos casos a tener que modificar al alza presupuestos, elevando de forma considerable el coste de la obra, con el perjuicio consiguiente de las arcas municipales". Al respecto, esgrime la formación, hay obras como la que se realiza en el patio del colegio "que lleva meses ejecutándose, con el consiguiente peligro para los niños, que ha tenido que sufrir una modificación en el diseño de los cimientos por una mala planificación inicial, incrementando considerablemente su presupuesto inicial".

La obra de la avenida de Andalucía --añade el PSOE-- ha tenido que levantarse por "su mala ejecución" y también modificarse su presupuesto, "ya aprobado con anterioridad". Asimismo, existen otros casos, como las obras como la del auditorio, "que van por la cuarta fase", o la de la caseta municipal, "que nadie sabe lo que realmente se está haciendo después de llevar meses así y haberse utilizado en la Feria aun sin acabar".

El PSOE municipal destaca también, entre esas razones que justificaría la dimensión, lo sucedido con la obra en una nave municipal "que supuestamente se destinará a una sala de fiestas" y que "en cada subvención que solicitan cambia de nombre".