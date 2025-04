El PSOE de Paradas pide al Ayuntamiento que acceda a habilitar dos plazas de parking para movilidad reducida

PARADAS (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El Grupo socialista del Ayuntamiento de Paradas (Sevilla) ha reclamado al Gobierno local de Rafael Cobano (IU), que acceda a la petición de implantar dos plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en la parroquia y en el aula municipal de cultura La Comarcal.

María del Carmen Galindo, portavoz de los socialistas en Paradas, ha avisado de que no han prosperado las "solicitudes oficiales a través del registro del Ayuntamiento", a cuyo Gobierno local achaca el argumento denegatorio de que "existen varios aparcamientos para personas con movilidad reducida en plazas y zonas con necesidades específicas de la localidad", planteamiento que el PSOE achaca al Gobierno local.

A juicio de la edil socialista, tal argumento supone "echar balones fuera porque existe una normativa que regula las reservas de plazas para personas con movilidad reducida y por muchos aparcamientos en calles cercanas que pueda haber en Paradas, éstos solo serían válidos siempre y cuando existiesen itinerarios peatonales accesibles que no resultasen discriminatorios y permitiesen el acceso desde el aparcamiento para personas con movilidad reducida hasta cualquier edifico público o privado; condición que este caso concreto no cumple, dado que las aceras de las calles aledañas no tienen la medida mínima de 1,80 metros que la ley estipula. Ni siquiera la, excepcionalmente, autorizada para zonas de extrechamiento de 1,50 metros".

A su entender, tal denegación supone una "falta de empatía" por parte del Gobierno local y un "acto totalmente discriminatorio que impide que todos los vecinos y vecinas puedan vivir en igualdad de condiciones".