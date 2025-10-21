El PSOE pide "acelerar" los plazos del metro de Sevilla y el Ayuntamiento defiende que avanza "gracias a la Junta"

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha pedido "compromisos firmes" para "acelerar" los plazos de la línea 2 y línea 3 del metro. En respuesta a ello, el delegado de Movilidad del Consistorio, Álvaro Pimentel, ha defendido que "es el gobierno de Juanma Moreno quien ha dado rapidez al proyecto".

En una nota de prensa remitida por el Grupo Socialista, Muñoz ha señalado que desde el pleno extraordinario, celebrado en noviembre, "se ha avanzado muy poco" y ha reclamado la firma de un nuevo protocolo entre Junta de Andalucía y Gobierno Central para "garantizar la financiación" del proyecto.

En este sentido, en un audio remitido a los medios, Pimentel ha espetado que fue el gobierno socialista en la Junta quien "guardó en un cajón" el metro y ha defendido las obras actuales como una muestra de "la apuesta de la Junta y el actual gobierno municipal para que termine lo antes posible".

Sobre el tramo sur de la línea 3, este martes ha comenzado el periodo de alegaciones de información pública del estudio informativo tras su publicación en el BOJA, plazo que finaliza el próximo 2 de diciembre. El proyecto recoge un tramo en superficie en el barrio de Bellavista. En esta línea, Muñoz ha defendido el soterramiento del metro o "al menos una plataforma reservada que no dependa del tráfico rodado".

En respuesta, Pimentel ha subrayado que el proyecto inicial no recogía al barrio, llegando solo hasta Los Bermejales, y que "confía en los técnicos para hacer el mejor trazado que aúne los intereses de los vecinos".

Por otro lado, Muñoz ha relatado que, según los datos actuales, la finalización del estudio de alternativas y la declaración de impacto ambiental de la Línea 2 no se prevén hasta noviembre de 2026, y los trámites para iniciar las obras del primer subtramo no estarían listos hasta enero de 2030. En el caso de la Línea 3, el inicio de las obras del tramo sur no se contempla antes de finales de 2028. Unos plazos que para el portavoz socialista "se alejan demasiado en el tiempo".

El concejal del ramo, al respecto, ha defendido que se está ejecutando el tramo norte de la línea 3 y el estudio de alternativas de la línea 2. "Ha sido Juanma Moreno el que de verdad le ha dado rapidez a la construcción de la red de metro", ha subrayado.

En paralelo, Muñoz ha exigido mejoras en el servicio actual del Metro que incluyan más horarios, más vagones. "El Metro de Sevilla es uno de los que menos horas abre en España, y la ciudadanía merece un servicio a la altura de una gran capital". En este sentido, el portavoz socialista ha recordado que la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público permite a la Administración intervenir temporalmente una concesión cuando el servicio no se presta adecuadamente.

Sobre la situación actual de la línea 1, Pimentel ha defendido que la Junta de Andalucía está "en constante conversación" con la concesionaria del servicio para resolver posibles incidencias. Ha pedido al PSOE que sea "mucho más serio" no abra "un debate falso sobre el metro".