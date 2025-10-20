El PSOE pide a la Junta el arreglo integral y el desdoble de la A-375 entre Sevilla y Ronda

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, acompañado del alcalde de El Coronil, José López Ocaña, el regidor de Montellano, Francisco Gil, y el alcalde de El Palmar de Troya, Juan Carlos González. - PSOE SEVILLA

EL CORONIL (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, ha advertido del "deterioro y el abandono a las carreteras de la provincia" por parte de la Junta de Andalucía. El también parlamentario andaluz ha pedido al gobierno autonómico el "arreglo integral" y el desdoble de la A-375.

Según una nota de prensa emitida por el partido, Recio ha realizado la petición acompañado del alcalde de El Coronil, José López Ocaña, el regidor de Montellano, Francisco Gil, y el alcalde de El Palmar de Troya, Juan Carlos González.

El parlamentario socialista ha criticado el "menor nivel de ejecución" de obras en las vías de la provincia cuando cuenta el ejecutivo andaluz con "el mayor presupuesto". En esta línea, Recio ha remarcado el "déficit de comunicación y vertebración de Sevilla con las provincias de Cádiz y Málaga" y ha señalado el "deterioro" de la A-375 junto con la "necesidad de mejora" de la A-471.

Por otra parte, el alcalde de El Coronil se ha unido a la reclamación de un "arreglo integral" en la A-375 y ha advertido de que las actuales condiciones son "un peligro para los más de 5.000 vehículos diarios" que discurren por la vías. El primer edil ha señalado que la última reunión entre alcaldes y empresarios de la comarca con la delegación provincial fue "estéril" después de transmitirles "la falta de disponibilidad presupuestaria para el arreglo de esta carretera".

En esta línea, Recio ha indicado que se trata de una "falta de compromiso" por parte de la Junta de Andalucía. En contraposición, ha defendido la "apuesta firme" de la Diputación de Sevilla después de presentar el plan inversor de mejora integral de la red viaria provincial con 40 millones de euros, así como del Gobierno de España, con la licitación del tercer carril de la AP-4.