El PSOE pide a la Junta "medidas urgentes" ante los cortes de luz en la Sierra Sur y la Campiña sevillana

Tendido eléctrico en una imagen de archivo - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Sevilla llevará al Pleno provincial de este jueves una moción de urgencia para pedir a la Junta de Andalucía que "intervenga de forma inmediata ante la insostenible situación del suministro eléctrico en los municipios de las comarcas de la Sierra Sur y la Campiña y en todos aquellos municipios que en nuestra provincia están sufriendo cortes y falta de calidad en el suministro".

Según ha indicado el partido en una nota, la iniciativa parlamentaria insta a la Consejería de Industria, Energía y Minas a adoptar las medidas necesarias para que la empresa suministradora, E-Distribución (Endesa), "realice las inversiones pendientes que garanticen un servicio digno".

La portavoz del Grupo Socialista, Rosario Andújar, ha señalado que los vecinos de estas zonas "sufren a diario micro-cortes y apagones que se agravan con cualquier fenómeno meteorológico". "Es inadmisible que en pleno siglo XXI nuestros pueblos vivan en condiciones tercermundistas por la falta de mantenimiento de las redes eléctricas. No hablamos de molestias puntuales, hablamos de un servicio básico que falla sistemáticamente bajo cualquier excusa de la compañía", ha afirmado Andújar.

La moción socialista detalla las "graves consecuencias que esta falta de suministro está ocasionando en la vida cotidiana de la provincia". Entre los problemas más críticos se encuentran "la interrupción de máquinas de asistencia vital para personas con patologías cardíacas o respiratorias, así como el corte de calefacción y aire acondicionado en colegios, centros de salud y residencias de mayores".

En el ámbito económico, la portavoz socialista ha subrayado que los constantes cambios de tensión "están provocando averías masivas en electrodomésticos y la pérdida de alimentos refrigerados tanto en hogares como en comercios".

"Los cortes fuerzan el cese de actividad en la hostelería y bloquean los procesos productivos de nuestras industrias agroalimentarias, generando un perjuicio económico que nadie compensa", ha subrayado la portavoz.

Desde el Grupo Socialista ha señalado que, según el Estatuto de Autonomía, "la competencia sobre la inspección y el control de la calidad del suministro eléctrico recae directamente en la Junta de Andalucía".

En este sentido, Andújar ha asegurado que el contrato de suministro "es claro: el usuario paga su factura y la compañía debe dar un servicio de calidad. La Junta no puede seguir mirando hacia otro lado mientras los ayuntamientos se ven obligados a asumir costes de infraestructuras que corresponden a la eléctrica, que luego solo aparece para cobrar los recibos".

La moción que se debatirá mañana solicita también la puesta en marcha de un programa de inversiones por parte del Gobierno andaluz para que los municipios afectados puedan acometer obras de infraestructura básica y resolver las carencias actuales.

"Mañana pediremos el apoyo de todos los grupos para trasladar este acuerdo tanto a Endesa como a la Consejería. Nuestros pueblos no pueden esperar más; el desarrollo de la Sierra Sur y la Campiña no puede quedarse a oscuras por la desidia de la administración regional", ha concluido Rosario Andújar