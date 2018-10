PSOE pide la readmisión de los 240 despedidos en la base de Morón

Actualizado 26/01/2015 15:42:05 CET

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Empleo del PSOE de Sevilla, Manuel García Benítez, ha denunciado "la nueva traición del Gobierno de Rajoy" a los trabajadores y trabajadoras de la base aérea de Morón de la Frontera, al acceder a negociar la presencia permanente de Estados Unidos en esta base cuyo uso comparten Estados Unidos y España.

Para el secretario socialista de Empleo, "tras el chantaje de cerrar la base, ya no hay excusa para no defender los puestos de trabajo actuales, sino también, para no negociar la reincorporación de los despedidos" que, como recordó, "alcanzan los 240 empleados" tras los tres expedientes de regulación de empleo (ERE) acometidos desde 2010 por VBR, la empresa que gestiona los servicios civiles de la base para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa.

Manuel García Benítez recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaró no ajustado a derecho el segundo de los ERE, mientras el tercero ha sido recurrido también, con lo que a la hora de renegociar el acuerdo bilateral que regula el uso compartido de esta base, ha reclamado al Gobierno central del PP que "asegure la contrataciones de más civiles españoles ante una mayor carga de trabajo".

En ese sentido ha insistido la diputada socialista en el Congreso Silvia Oñate, quien ha afirmado que "no se puede negociar el futuro de la base de Morón sin defender los derechos de toda la comarca", puesto que "a más actividad" el Gobierno tiene la obligación de asegurar "más derechos y más empleo". Resulta "obligatorio que Morenés, Sáez de Santamaría y el propio Rajoy miren a la cara a los trabajadores y trabajadoras y que los escuche".

La diputada ha insistido en que "el PSOE luchará porque esos derechos sean reconocidos en el Congreso, donde vamos a seguir de manera minuciosa la puesta en marcha de ese nuevo convenio bilateral" que se debe negocair antes del 19 de abril en el que "los trabajadores y las trabajadoras, los alcaldes y las alcaldesas, tendrán su voz en nuestras iniciativas parlamentarias" para asegurar "más empleo y menos despidos" ante negociaciones "poco trasparentes".