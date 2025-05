El PSOE registra una iniciativa en el Parlamento andaluz para pedir un comedor escolar en Tocina (Sevilla)

TOCINA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

La portavoz de los socialistas sevillanos y parlamentaria andaluza, Encarnación Martínez, ha asegurado que desde que gobierna en la Junta Juanma Moreno "no hay ni un solo día que el Partido Socialista no reciba quejas y reclamaciones por parte de la comunidad educativa o de los alcaldes de la provincia por el abandono del Gobierno andaluz a los colegios e institutos públicos, bien por carencias en las infraestructuras o por la falta de profesorado, sobre todo en la atención al alumnado con necesidades especiales".

En este sentido, parlamentarios del PSOE de Sevilla han registrado este jueves una iniciativa junto al alcalde de Tocina, Francisco José Calvo, para demandar a la Junta que habilite el servicio de comedor escolar en el pueblo, según destaca la formación en una nota de prensa.

"No sé qué hemos hecho los vecinos de Tocina para no merecer ningún comedor escolar", ha manifestado el alcalde. El PSOE de Sevilla se ha reunido en más ocasiones con este regidor para abordar la "grave problemática" de la educación pública en Tocina, en concreto por la "situación insostenible" del CEIP Menéndez Pidal, en la barriada de Los Rosales, un colegio construido en la década de los 60, que presenta "serias deficiencias estructurales y no cumple con la normativa vigente de seguridad o accesibilidad, donde los niños y niñas han llegado a ir a clase con cascos en señal de protesta", ha explicado Encarnación Martínez.

"La única solución posible es que la Junta construya un nuevo edificio", ha advertido el alcalde, quien ha matizado que el ayuntamiento "lleva años reclamando la construcción de un nuevo colegio y haciendo frente, con presupuesto municipal, a obras de mejora que no resuelven el grave problema".

Por su parte, la portavoz del PSOE de Sevilla y parlamentaria ha insistido en que "esta es la manera habitual de gobernar la derecha: destrozar la educación pública para que la privada y haga negocio" y ha exigido a Moreno "un compromiso firme con la enseñanza pública de calidad".