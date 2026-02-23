PSOE se reúne con el sector de la cultura de Sevilla "para revertir el retroceso de los últimos años"

Foro de 'Luces Largas' con la asistencia del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha reunido este lunes a varias decenas de representantes del sector de la cultura en Sevilla en un nuevo foro de 'Luces Largas' destinado a "buscar soluciones y trazar propuestas para revertir el retroceso de los últimos años".

Entre los objetivos principales marcados está la "necesidad de que la cultura llegue a los barrios y sea accesible para toda la sociedad", ha destacado el PSOE en una nota.

En este sentido, Muñoz ha subrayado "la falta de opciones adecuadas más allá de las que se ofrecen en los grandes espacios culturales del centro de la ciudad". "No hay programación cultural para todos los estratos de la población, como los menores de 18 años o los mayores", ha subrayado.

Ante esta situación, el portavoz socialista ha apostado por "fomentar desde las instituciones públicas la implicación de las entidades vecinales y las privadas en la gestión cultural con la idea de llegar al máximo de participación posible", una fórmula que, según ha explicado, está "en retroceso" con el Gobierno de José Luis Sanz.

Asimismo, otra de las conclusiones del debate, donde han participado decenas de intervinientes, ha sido "la necesidad de adaptar y transformar nuevos espacios para que tengan cabida los usos culturales".

Muñoz ha lamentado el "desaprovechamiento de espacios" como Artillería. Según ha indciado, está siendo "prostituido al alejarse de la idea original para la que fue concebida en su reapertura".

"El fin original era convertirla en una incubadora de empresas. Más allá de exposiciones y eventos, debía ser una fábrica para que la gente de la música o el teatro esté creando o innovando", ha asegurado el portavoz socialista.