El PSOE de Sevilla aborda con entidades agrarias los efectos del temporal y los retos futuros del sector primario

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Agricultura y Ganadería del PSOE de Sevilla, Gabriel Santos, ha mantenido este miércoles un encuentro de trabajo con organizaciones agrarias y cooperativas de la provincia para analizar las propuestas y retos de futuro que demanda el sector primario y la situación de la actividad económica tras el carrusel reciente de borrascas.

En la reunión han participado UPA Sevilla, Asaja Sevilla, COAG y Fademur, además de la secretaria de Agricultura, Ganadería y Políticas del Mar del PSOE de Andalucía, Victoria Fernández; la parlamentaria sevillana Verónica Pérez y miembros de JSA de Sevilla, según ha indicado el partido en una nota.

"El objetivo es claro: construir desde el territorio las propuestas en materia de agricultura y ganadería que formarán parte del proyecto socialista para Andalucía en las próximas elecciones. Queremos que el foco esté especialmente en jóvenes y mujeres rurales, porque el reto del relevo generacional y la igualdad real en el medio rural no puede seguir esperando", ha asegurado Gabriel Santos.

"Andalucía necesita un proyecto agrario fuerte, que garantice rentabilidad, sostenibilidad, equilibrio territorial y futuro para nuestros pueblos", ha añadido.

En este sentido, el secretario provincial de Agricultura y Pesca Sector ha destacado el "papel crucial" que el sector primario tiene en Sevilla y ha abordado con los participantes las ayudas que el Gobierno de España ha habilitado para paliar los daños del temporal en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

"Mientras María Jesús Montero ya ha activado la declaración de zona de emergencia y un real decreto con más de 7.000 millones de euros, Moreno Bonilla no ha movido un dedo. De esos fondos estatales, más de 2.200 millones están destinados específicamente a la agricultura, demostrando un compromiso que el Gobierno del PP en Andalucía es incapaz de igualar", ha concluido.