PSOE de Sevilla acusa al Gobierno de encarecer la VPO y el ejecutivo responde que los precios vienen tasados

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Fuentes, ha acusado al Gobierno local de fijar los módulos máximos en los precios de las promociones de vivienda pública de la ciudad, un hecho que, según ha advertido, encarece el acceso y deja fuera a numerosas familias que cumplen los requisitos necesarios de acceso pero no pueden asumir esas rentas. Al respecto, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha enmarcado que los precios vienen tasados por la Junta de Andalucía y el Estado, y que el Ayuntamiento "no puede rebajarlos más" salvo que otras administraciones modifiquen impuestos o aumenten ayudas.

"De nada sirve construir vivienda pública si luego resulta inaccesible para quienes más lo necesitan, si luego los alquileres superan los 700 euros. Exigimos un compromiso claro, que los precios de alquiler no superen los 400 euros mensuales, garantizando la accesibilidad real", ha enmarcado la concejal durante la Sesión de la Comisión Permanente de Control y Fiscalización del Gobierno municipal celebrada este viernes.

En esta línea, Fuentes ha advertido de que, en las promociones municipales de alquiler asequible o social, el Ayuntamiento aplica los módulos más altos previstos, así como las restricciones máximas: el 4 por ciento del precio legal máximo, también del 4 por ciento del Iprem y un criterio de esfuerzo del 25 por ciento en el momento de la firma del contrato. "No puede ser que se haga negocio con la vivienda protegida y eso es lo que en este momento ustedes están priorizando", ha apostillado.

Al respecto, el delegado de Urbanismo ha defendido que el Ayuntamiento es "consciente de la necesidad existente" en materia de vivienda pública asequible. No obstante, ha subrayado que los precios "vienen establecidos por módulos ya tasados por la Junta de Andalucía y el Estado", a través de acuerdos firmados entre el Consistorio, la Consejería y el Ministerio.

De la Rosa ha asegurado que las promociones de Envisesa en régimen de alquiler -- que representan el 75 por ciento del total según el delegado -- "suponen un ahorro del 10 por ciento respecto a cualquier otro alquiler del mercado", mientras que las viviendas en venta ofrecen "entre un 30 por ciento y un 40 por ciento de reducción". Este margen, ha añadido, es posible gracias al "esfuerzo" municipal en la reducción del IBI y el ICIO de hasta un 90 por ciento en la cesión de suelo y en la internalización de trabajos técnicos, según ha enmarcado.

"Podríamos bajar aún más los alquileres, señora Fuentes, si otras administraciones, como el Estado, hicieran también un esfuerzo reduciendo el IBI, el impuesto de sucesiones o ampliando las ayudas directas a inquilinos y a la entrada", ha expresado.