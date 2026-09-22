El PSOE de Sevilla acusa al Gobierno local de usar la nueva comisaría de la Macarena como "cortina de humo"

Archivo - Imagen de Archivo. Agentes la Policía Local de Sevilla. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha indicado que el nuevo anuncio del Gobierno local del emplazamiento de la comisaría de Policía Local de Macarena en el Hogar Virgen de los Reyes es "una cortina de humo para evitar dar explicaciones sobre el fracaso del proyecto anterior y una huida hacia adelante para ganar tiempo de cara a los próximos meses".

Al hilo, ha argumentado que la Junta de Gobierno Local adjudicó el pasado mes de febrero las obras de adecuación del Hogar Virgen de los Reyes por 431.970 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de seis meses.

"Estamos hablando de un proyecto que no era una simple idea. Había una ubicación decidida, un contrato adjudicado y un plazo de ejecución. Ahora todo eso desaparece y el Gobierno pretende empezar otra vez desde cero sin explicar qué ha ocurrido por el camino", ha subrayado el partido.

El PSOE considera que la "falta de concreción" del nuevo anuncio demuestra que el Gobierno municipal "se ha precipitado para tratar de cerrar cuanto antes la polémica generada por el abandono de la ubicación anterior".