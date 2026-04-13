PSOE Sevilla advierte de "alarmante" falta de policías locales este fin de semana: "Nadie atendía llamadas en el 092"

Archivo - Vehículos de la Policía Local de Sevilla en imagen de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha advertido este lunes de una "alarmante" falta de policías locales durante los fines de semana. De hecho, según han asegurado, durante este viernes y sábado "no hubo nadie atendiendo llamadas en la sala del 092".

Según ha expresado el grupo en una nota de prensa, también se registraron problemas en la mañana del sábado, ya que "solo había tres efectivos disponibles para atender las incidencias" en la ciudad.

En este sentido, el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Juan Carlos Cabrera ha advertido de la "deficiente" gestión del Consistorio y ha alertado de que los servicios de la Policía Local durante los referidos días "no se prestan sencillamente por falta de efectivos".

"No se atienden las llamadas al 092, no se acuden a avisos por botellonas o cualquier otro problema de convivencia", ha alertado, por otra parte, en referencia a la "falta" de cobertura de las "necesidades básicas de la ciudadanía".

Por todo ello, ha reclamado al Ayuntamiento las una "organización más coherente" de la plantilla para garantizar todos los servicios básicos mientras no se sumen nuevos efectivos.