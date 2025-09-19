PSOE Sevilla advierte de que "faltan documentos importantes" en el expediente solicitado a Consistorio sobre los toldos

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha advertido este viernes de que, tras recibir por parte del Ayuntamiento el expediente de instalación de los toldos de la Avenida de la Constitución "tres semanas después de solicitar la vista para la consulta" ha notado que "faltan documentos importantes", por lo que ha acusado al Consistorio de "falta de transparencia".

Según ha asegurado el grupo en una nota, según el expediente que aseguran haber consultado, en el tramo 5, el que está más cercano a la Puerta Jerez, uno de los propietarios de los inmuebles "no autorizó el anclaje" y otros dos "no dieron respuesta a la comunicación municipal al estar ilocalizables".

Por ello, ha acusado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de "mentir" en el pleno celebrado este jueves, 18 de septiembre, en el que "aseguró que contaba con todos los permisos necesarios para el anclaje de los toldos". En este sentido, el concejal socialista Fran Páez ha apostillado que "tampoco ha podido ver las autorizaciones de los titulares de los edificios de la Avenida que supuestamente sí habrían dado su permiso".