El PSOE de Sevilla afea la "improvisación constante" y los "experimentos" con el tranvibús de Sevilla Este

Archivo - Imagen de recurso del bus de tránsito rápido (BTR) o tranvibús. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha exigido al PP de José Luis Sanz que deje la "improvisación constante" y los "experimentos" con los que "está castigando" a los vecinos de Sevilla Este a cuenta de la reestructuración del transporte público por la llegada del tranvibús al Duque.

"Los vecinos no son conejillos de Indias de un Gobierno municipal que toma decisiones a sus espaldas", ha lamentado el concejal socialista Juan Tomás de Aragón tras constatar el "malestar generalizado" en el distrito más poblado de Sevilla y en el que el transporte público "es esencial", según ha precisado la formación en una nota.

Para el Grupo Municipal Socialista, la decisión de modificar las líneas de Tussam bajo el argumento del tranvibús es, en la práctica, "un desmantelamiento de los servicios que mejor funcionaban". El principal motivo de alarma es la supresión definitiva de la Línea Exprés, que se había convertido desde su implantación en 2017 "en un servicio esencial para miles de usuarios por su rapidez".

Mientras, según ha concretado la formación, la alternativa del Partido Popular es la sustitución por la línea 27, un servicio ya existente que implica tiempos de viaje "considerablemente mayores y más esperas". Además, con el cambio, tal como apunta De Aragón, Sevilla Este "pierde conexiones estratégicas fundamentales para su día a día, como la parada de la Gran Plaza".

Del mismo modo, el concejal socialista cree que, a tenor de las decisiones tomadas por el equipo de Gobierno de Sanz, es "muy difícil que se consiga el objetivo de conectar Sevilla Este con el Duque en 35 minutos". En este sentido, ha considerado que el propio plan del PP "boicotea esta meta al renunciar a la exclusividad de la vía". "El Gobierno municipal ha reconocido que no habrá una peatonalización completa del eje por el que circulará el tranvibús", ha añadido De Aragón.

"Al contrario, están estudiando abrir esta plataforma única para que entren otras líneas de autobuses y más vehículos. Es imposible cumplir con los tiempos prometidos si se eliminan las medidas urbanísticas que garantizan la rapidez", ha agregado.

Por todo ello, el concejal socialista ha exigido a José Luis Sanz una "rectificación inmediata", que escuche a los vecinos de Sevilla Este y que paralice una reordenación unilateral que "vuelve a dejar a este barrio como uno de los grandes perjudicados de la ciudad".