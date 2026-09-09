PSOE de Sevilla afea que rebaja fiscal de Sanz "solo beneficia a rentas altas" y "condena" a falta de servicios públicos

Archivo - La concejala socialista Sonia Gaya. - PARLAMENTO ANDALUZ - Archivo

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha advertido este miércoles 9 que las "supuestas bajadas de impuestos que pretende aprobar" el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, están diseñadas "únicamente para favorecer a las rentas más altas, a las viviendas turísticas y a las grandes empresas". El resultado de esta política fiscal es que las arcas municipales "cada vez están más mermadas y, en consecuencia, la infrafinanciación de los servicios públicos".

"Cuando Sanz deje de arreglar una plaza o colegio en cualquier barrio, no haya sombra en alguna calle o cierre una biblioteca, la respuesta siempre va a ser que falta dinero", ha avisado la concejala socialista Sonia Gaya, según una nota remitida por la formación.

En esta línea, la edil ha explicado que la rebaja generalizada del uno por ciento del IBI se traduce en un ahorro de "aproximadamente 30 céntimos al mes" para un ciudadano medio. Sin embargo, quienes poseen viviendas de mucho valor o son grandes tenedores "sí que se van a ahorrar cientos de euros".

Asimismo, los socialistas critican los privilegios que esta rebaja fiscal otorga a las grandes corporaciones. Al respecto, Gaya ha detallado que una gran empresa que contrate a más de 200 trabajadores puede llegar a obtener hasta un 95 por ciento de bonificación, sin que se exijan garantías sobre la "calidad en el empleo", primando únicamente el número de contrataciones, mientras que las empresas más pequeñas, "que son las que más lo necesitan", solo tendrán una bonificación del 20 por ciento.

"INEFICACIA" ANTE EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

Además, los socialistas han cuestionado la "ineficacia" de estas medidas para atajar la emergencia habitacional que sufre Sevilla. En este sentido, han concretado que el Gobierno de Sanz "ya rechazó la propuesta del PSOE de eliminar las bonificaciones fiscales a aquellas viviendas que se dedican al uso turístico".

Por otro lado, pese a valorar positivamente que se amplíe la bonificación del IBI a las viviendas protegidas de nueve a trece años, Gaya ha señalado que la medida "es insuficiente si no se ataca la raíz del problema". "El problema no es pagar el recibo del IBI después, el problema es poder acceder a una vivienda protegida que el señor Sanz vende a 350.000 euros", ha agregado.

Desde el Grupo Socialista han reiterado la necesidad de aplicar una "fiscalidad justa" para todos los sevillanos. "Que pague más quien tenga más y que no pague quien realmente tenga dificultades", han añadido.

El objetivo, según ha subrayado Gaya", es garantizar viviendas dignas, parques en condiciones para los menores, cuidados para las personas mayores y que los barrios periféricos cuenten con los mismos servicios que el centro de la ciudad".

"Señor Sanz, el dinero no está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que más tienen; lo que está mejor es en el bolsillo de quienes no tienen y en la inversión en los servicios públicos", ha concluido la concejala socialista.