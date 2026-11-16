El PSOE de Sevilla alerta de goteras en el auditorio de Fibes y pregunta a Sanz por las obras anunciadas para octubre

Zonas delimitadas en el patio de butacas en Fibes II - PSOE SEVILLA

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha alertado de las goteras en el auditorio principal de Fibes II y ha pedido al gobierno de José Luis Sanz que aclare si han comenzado las obras de impermeabilización de la cubierta anunciadas para octubre.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el auditorio sigue recibiendo público mientras, en la parte alta del graderío, unas cortinas negras delimitan una zona con cubos entre las filas y varias butacas cubiertas con plástico.

En este sentido, el concejal socialista Francisco Páez ha indicado que en el verano de 2025, "los propios técnicos de Contursa ya advertían de que la situación era muy crítica". "En febrero se autorizó la reparación por urgencia, se anunció que las obras empezarían en octubre y, a mediados de noviembre, seguimos viendo cubos entre las butacas", ha añadido.

Asimismo, ha requerido que el alcalde, José Luis Sanz "tiene que decir si las obras han empezado, qué se ha hecho hasta ahora y cuándo estará reparada la cubierta".

En concreto, en el verano de 2025, un informe de los técnicos de Contursa, citado por la prensa, advirtió de que los problemas de habitabilidad "se habían agravado". Según la información publicada, el personal "tenía que vigilar los puntos por los que entraba el agua cuando llovía y las filtraciones habían provocado reclamaciones de clientes".

En febrero de 2026, la Junta de Gobierno Local autorizó por urgencia a Contursa a ejecutar la reparación, mientras que en agosto, el Ayuntamiento cifró en 1,2 millones de euros la impermeabilización integral de las cubiertas de Fibes II y se anunció el inicio de los trabajos para octubre, con un plazo de ejecución de unos tres meses.

En esta línea, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado a Contursa el acta de inicio de las obras, el calendario actualizado de la intervención y los partes de incidencias del auditorio, así como la aclaración por parte del Gobierno municipal de si las filtraciones han obligado a dejar localidades fuera de uso o a reubicar a espectadores, y qué medidas se han adoptado para los próximos eventos.