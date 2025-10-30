El PSOE de Sevilla asegura que las cuentas "electoralistas" de la Junta "no ocultarán el escándalo de los cribados"

El secretario de organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, atiende a los medios a las puertas del Hospital Muñoz Cariñanos. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario andaluz, Rafael Recio, ha asegurado que el "Presupuesto electoralista de Moreno no va a lograr ocultar la realidad y la verdad del mayor escándalo sanitario de la historia de Andalucía: la crisis de los cribados del cáncer de mama".

En una atención a medios a las puertas del Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, el número dos del partido en Sevilla ha insistido en que las cuentas de la Junta para 2026, "los presupuestos de la mentira y del autobombo no pueden ser un instrumento para distraer y manipular la opinión de los andaluces, que ya han agotado su paciencia y que esperan justicia y verdad sobre el escándalo de los cribados del cáncer", señala la formación política en un comunicado.

"Los andaluces no van a caer en la trampa de unos presupuestos pensados únicamente para salvar a Moreno", ha reiterado Recio. A su juicio, el antiguo Hospital Militar "es el ejemplo nítido de la falsedad en la gestión de la sanidad pública por parte del Partido Popular, un hospital inaugurado varias veces pero que se ha desmantelado consecutivamente, porque el objetivo del PP no es fortalecer la sanidad pública, sino engordar el negocio de la privada".

Rafael Recio ha reclamado a Moreno "que permita una comisión de investigación en el Parlamento para conocer la verdad sobre el escándalo de los cribados de cáncer, en vez de seguir mintiendo y culpando a las víctimas".