PSOE de Sevilla asegura que el Partido Popular "no ha cumplido ni un 10%" del programa electoral de 2018 en la provincia

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla (4i), en una atención a medios en Lora del Río, acompañado, entre otros, por el portavoz local del PSOE. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario, Rafael Recio, ha denunciado que la "situación y la calidad de vida en los pueblos de la provincia ha empeorado seriamente desde que gobierna Moreno", un "empeoramiento" que es "más severo" en la Sevilla rural "por el grave deterioro de los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, la dependencia o el transporte".

En una atención a medios en Lora del Río junto al portavoz municipal socialista, Francisco Carrasco, el número dos del PSOE de Sevilla ha reiterado que "todos los vecinos de la provincia sufren los mismos problemas por la incapacidad de gestión de Moreno". "No es casualidad, obedece a un plan orquestado por el presidente de Andalucía para privatizar los servicios públicos y que sus amigos hagan negocio", ha advertido.

"Pido a los sevillanos que hagan un ejercicio de memoria, que recuerden el programa electoral del PP en las elecciones de 2018. Les garantizo que el PP ha cumplido más de un 10% de su programa en la provincia de Sevilla", ha asegurado Recio.

El dirigente socialista ha afirmado que el presidente de la Junta "ha hecho lo contrario a lo que prometió. Prometió rebajar las listas de espera y han sobrepasado los dos millones de andaluces; prometió mejorar la atención primaria y ahora está colapsada, no hay pediatras, hay más caracolas en los centros educativos y menos profesionales para el alumnado con necesidades", ha explicado.

Rafael Recio ha añadido que el Gobierno andaluz "no ha materializado ninguno de los proyectos de infraestructuras para la provincia prometidos ni ha atendido a los problemas del agua".

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Lora ha enumerado los "grandes incumplimientos del PP" en el municipio, como el hospital comarcal o el desdoble de la carretera A-457 a Carmona: "falsas promesas que quedan en el tintero".