PSOE de Sevilla asegura que el PP "convierte el presupuesto en un peaje ideológico" con su pacto con Vox

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, en declaraciones a los medios - PSOE

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha lamentado este martes el acuerdo entre PP y Vox para aprobar los presupuestos del próximo año.

"El PP ha cedido ante Vox y ha convertido el presupuesto en un peaje ideológico que paga toda la ciudad", ha asegurado Muñoz en una declaración remitida a los medios en las que ha calificado el pacto como un "chantaje de la ultraderecha".

El PSOE ha reforzado su postura en contra de las cuentas, de las que presentó una enmienda a la totalidad. "Este acuerdo no nace del diálogo ni del interés general, nace del miedo del PP a perder el poder", ha afirmado.

PP y Vox anuncian este martes las condiciones de su acuerdo para aprobar los presupuestos. De esta forma, reeditan el pacto para sacar adelante las anteriores cuentas. El gobierno municipal ha aceptado 16 de las enmiendas presentadas por el partido, mientas que Vox ha pedido al alcalde, José Luis Sanz, "evitar que inmigrantes ilegales puedan empadronarse en la ciudad" y "dejar sin efecto" la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja.

El Pleno de este martes aprobará las cuentas con los votos favorables de PP y Vox y los votos en contra de PSOE y Con Podemos-IU, que presentaron enmiendas a la totalidad.

Según el orden del día consultado por Europa Press, los presupuestos presentan una inversión de 1.096.267.338,71 euros. Estos números suponen un incremento del 2,52% con respecto al año anterior, llegando a 1.380.067.639,51 euros el global consolidado.