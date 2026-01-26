El PSOE de Sevilla califica el proyecto de Feria de Abril en Madrid como "una auténtica catetada"

Imagen del proyecto de 'Madrilucía' - IBERDROLA MUSIC

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha expresado este lunes su rechazo al proyecto de impulsar una supuesta Feria de Abril en Madrid, calificándolo de "una auténtica catetada" y de "operación de marketing que banaliza una tradición viva".

El promotor del proyecto y responsable del espacio Iberdrola Music, Rafa Coto, presentaba hace unos días el proyecto Madrilucía, "la primera gran feria andaluza de la capital", que transformará la ciudad del 9 de mayo al 7 de junio en un "gran espacio de encuentro, celebración y tradición para todos los públicos".

Durante casi un mes, los cerca de 200.000 m2 del espacio Iberdrola Music se convertirán en un 'pueblo efímero' con más de 400 casetas, caballos, música, gastronomía con el objetivo de "trasladar el espíritu de la Feria de Abril a Madrid con una mirada contemporánea, abierta y accesible".

Muñoz ha subrayado que la Feria de Abril "no es un decorado ni un festival que se pueda montar en cualquier sitio como si fuera una franquicia", sino una celebración profundamente arraigada en la historia, los barrios y la memoria colectiva de Sevilla.

"No es solo farolillos y rebujito; es una ciudad dentro de la ciudad, con alma, con gente y con siglos de cultura detrás", ha afirmado.

En este sentido, el portavoz socialista ha advertido del riesgo de "convertir símbolos culturales en productos turísticos descontextualizados". Asimismo, Muñoz ha defendido la identidad propia de Madrid, destacando que la capital es "una ciudad increíble, con muchísima creatividad y tradiciones propias y que no necesita copiar una caricatura del sur para generar ambiente".

"¿Se imaginan celebrar unas Fallas de Valencia o los Sanfermines de Pamplona en Sevilla? No tendría sentido, porque no se puede trasladar la esencia de una tradición fuera de su contexto. Lo mismo ocurre con la Feria de Abril", ha afirmado.

Al respecto, Muñoz plantea una reflexión sobre el modelo cultural que se quiere promover: "Deberíamos preguntarnos qué tipo de cultura queremos: la que tiene raíces, historia y comunidad, o la que se consume y se olvida. La Feria de Sevilla pertenece a la primera categoría, y eso no se compra ni se monta en un fin de semana"