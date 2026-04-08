El PSOE de Sevilla celebra la paralización del proyecto de Santa María del Robledo: "Solo acierta cuando rectifica"

Situación actual de Santa María del Robledo en Sevilla. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha valorado positivamente el anuncio realizado este miércoles por el alcalde, José Luis Sanz, de no tramitar el Estudio de Detalle y paralizar el proyecto previsto en la parcela de Santa María del Robledo.

Según ha indicado en una nota remitida por el partido, Muñoz ha señalado que con esta decisión el Gobierno municipal "atiende las reivindicaciones vecinales", y ha subrayado que "el PP sólo acierta cuando rectifica".

"Celebramos que, por fin, el alcalde escuche a los vecinos y actúe en consecuencia, aunque haya tenido que ser tras la presión de los vecinos y las vecinas, que siempre han contado con el apoyo del PSOE. Ésta es exactamente la medida que veníamos reclamando desde el primer momento: que no se tramitara el Estudio de detalle y que se paralizara el proyecto", ha señalado Muñoz.

En este sentido, ha asegurado que espera que el PP vote en el próximo Pleno a favor de la propuesta que lleva el PSOE y que solicita, en primer lugar, la paralización del estudio de detalle, así como la modificación puntual del PGOU para establecer como espacio libre dicha parcela y garantías para que se siga usando como aparcamiento y zona verde.

El portavoz socialista ha puntualizado que la situación actual "no responde a un problema generado durante los anteriores gobiernos socialistas, sino a decisiones adoptadas en el actual mandato".

"Durante los gobiernos socialistas no existía ninguna amenaza real de construcción sobre esta parcela ni ningún proyecto en tramitación. Es ahora cuando se reactiva esta posibilidad, y lo hace como consecuencia de decisiones del actual gobierno", ha afirmado.

En este sentido, Muñoz ha explicado que la aplicación del decreto andaluz 1/2025 "ha permitido abrir la puerta" a la conversión de suelos dotacionales en residenciales, "facilitando desarrollos urbanísticos que antes no estaban sobre la mesa".

Asimismo, ha recordado que "fue el propio Gobierno de Sanz el que aprobó el cambio de uso de este suelo a residencial mediante un acuerdo de Pleno en julio de 2025, y que posteriormente la Junta de Gobierno, en febrero de este año, dio un paso más permitiendo subir de cinco a ocho plantas".

"Por tanto, no estamos ante un problema heredado, sino ante una situación que se activa y se agrava con decisiones concretas del actual Gobierno municipal", ha insistido. Muñoz ha subrayado además que ha sido la movilización vecinal "la que ha situado este asunto en el centro del debate público y ha obligado al Gobierno municipal a rectificar".

"Cuando el PP habla de 'bombas urbanísticas', lo que debería explicar es por qué es ahora, bajo su mandato, cuando aparece este proyecto y se genera la preocupación en el barrio", ha añadido.

El portavoz socialista ha mostrado la disposición del PSOE a respaldar "cualquier solución que garantice el uso público de estos suelos, siempre que se concrete con transparencia, garantías jurídicas y plazos definidos".

"El PSOE siempre estará del lado de los vecinos y vecinas. Y en este caso, una vez más, se demuestra que el PP en Sevilla sólo acierta cuando rectifica", ha concluido.