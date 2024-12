El PSOE de Sevilla critica una "plaga de ratas" en la Avenida de las Ciencias en Sevilla Este

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este lunes la existencia de "una plaga de ratas en la Avenida de las Ciencias, en Sevilla Este", y ha reclamado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que intervenga "de inmediato para su total erradicación". El concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha lamentado que "nunca se han visto tantísimas ratas juntas en una calle ni de este barrio ni del conjunto de la ciudad".

El socialista ha destacado en una nota de prensa que "Sevilla Este fue hace unos meses noticia en los informativos nacionales por las ratas y de nuevo este fin de semana las imágenes captadas por los vecinos son repugnantes". A esto se le suma que "el contrato externo de control de organismos nocivos --roedores, pulgas, cucarachas y garrapatas-- expiró el 15 de diciembre, de manera que, no existe servicio de refuerzo contra las ratas por falta de planificación de Sanz".

En este sentido, Juan Tomás de Aragón ha declarado que "el equipo de Sanz tiene tres opciones, negar que exista una plaga, cerrando los ojos a la evidencia y desmintiendo a los vecinos, como suele ser habitual en él; inventarse que estas ratas tienen ocho años de edad para eludir responsabilidades, también un recurso común de su gobierno o reconocer el problema y actuar de una vez".

"La propaganda y el constante recurso a la mentira ya no valen, Sanz prometió ser el alcalde de la limpieza y va camino de convertirse en el alcalde de las ratas", ha indicado el responsable del Distrito Sevilla Este-Alcosa-Torreblanca en el PSOE municipal.

En este sentido, Juan Tomás de Aragón ha recordado que, tras los episodios de proliferación de ratas por Sevilla de este verano, y que saltaron a las televisiones nacionales especialmente por imágenes de Sevilla Este y en colegios públicos, José Luis Sanz "mintió al anunciar un contrato de adjudicación inmediata por 500.000 euros para atajar el problema de las plagas, cuando ese contrato ni siquiera estaba pintado en el Presupuesto de 2024 elaborado por él mismo y, por tanto, no se ha materializado".

Lo que iba adjudicar era "un contrato por importe de 160.000 euros --prácticamente la misma cantidad que otros años, que se distribuía en dos periodos semestrales y a la que había que agregar las partidas que destinaba la empresa pública de aguas Emasesa al control de los roedores en los pozos e imbornales-- para todo tipo de organismos nocivos por tanto, no solo para roedores".

Este contrato de 160.000 euros "no comenzó a ejecutarse hasta octubre, puesto que no fue tramitado a principios de año por desidia o falta de experiencia por parte del gobierno de Sanz". "Sí podría haberse licitado y adjudicado aunque el presupuesto municipal estuviera prorrogado --lo estuvo hasta agosto--, al ser considerado un contrato anual de servicio recurrente y no una inversión", han detallado.

Finalmente, este contrato "finalizó su ejecución el 15 de diciembre, es decir, a día de hoy, no hay contrato externo para desratizar", ha advertido Juan Tomás de Aragón. Por tanto, tendrán que ser los propios empleados municipales del Centro Municipal de Protección y Control Animal (Zoosanitario) quienes, "sin esa ayuda adicional externa, atajen exclusivamente la actual plaga de ratas en Sevilla Este". "Al equipo de Sanz le sobra mucha propaganda y le hace falta mucha planificación y gestión", según ha concluido el concejal socialista.