El PSOE de Sevilla critica el plan de empleo 'Joven Ahora' por "excluir a quienes tienen más formación"

SEVILLA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Área de Desarrollo Económico y Transformación Digital del PSOE de Sevilla, Manuela Cabello, y los secretarios generales de JSA, Alejandro Moyano, y de JSA de Sevilla, Rubén Manrique, han criticado este lunes que el plan de empleo 'Joven Ahora' puesto en marcha por el Gobierno andaluz es "absolutamente insuficiente y discriminatorio" porque "excluye a los jóvenes más formados de nuestra tierra" de las oportunidades laborales que se canalizan a través de los ayuntamientos.

En concreto, los dirigentes de las Juventudes Socialistas han censurado

que la iniciativa para la promoción del empleo juvenil en el ámbito local

(Plan Joven Ahora), financiada por la Unión Europea en un 88,6% y por

la Junta en un 11,40% con fondos propios, incurre en una "importante discriminación" porque "sólo da la oportunidad a quienes opten a contratos de trabajos en grupos de cotización del 4 al 10, impidiendo la contratación de aquellos jóvenes que se ajustan, por titulación y formación, a los grupos de cotización del 1 al 3", según señala en una nota de prensa.

En este sentido, los socialistas sevillanos llevan este jueves al pleno de la Diputación, y también a los plenos de los ayuntamientos de la provincia, una moción para instar a la Junta a que amplíe el plan de empleo a este grupo de cotización, priorice la contratación de aquellos jóvenes desempleados de entre 18 y 29 años que carezcan de experiencia laboral y que aumente el presupuesto de este programa.

"Las JSA y el PSOE de Sevilla vamos a denunciar de nuevo el abandono de Moreno a los jóvenes. El Gobierno andaluz excluye de los planes de empleo a los jóvenes más formados para que no puedan competir en igualdad de oportunidades con los que han estudiado en la privada. Si el presidente de la Junta no aporta medidas eficaces para los jóvenes, que se aparte y no obstaculice las que pone en marcha el Gobierno de España, como el bono joven de alquiler", ha manifestado el secretario general de JSA de Sevilla.

De su lado, su homólogo en las JSA de Andalucía, Alejandro Moyano, ha

insistido en que la juventud andaluza "está harta de ser vilipendiada y

silenciada por el Gobierno de Moreno, que sigue sin poner en marcha el bono joven de alquiler ni amplía las ayudas al transporte del Ejecutivo central".

"La Junta lleva años sin sacar planes de empleo y ahora impulsa uno que es insuficiente y discriminatorio. ¿Es lógico que un ayuntamiento de la provincia no pueda contratar a un joven arquitecto o ingeniero porque no tienen cabida en el plan?", se ha preguntado Moyano.

Por último, Manuela Cabello ha asegurado que el PSOE "cuando gobierna demuestra que es el partido de los trabajadores y de los trabajadores jóvenes". "En Andalucía uno de cada tres jóvenes está en desempleo y Moreno Bonilla no hace nada al respecto. Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado una reforma laboral que ha disparado los contratos indefinidos, ha subido el salario mínimo y ha tomado medidas muy importantes en materia de vivienda y transporte".

La Diputación de Sevilla también ha promovido una "batería de medidas",

como el programa Praxis, "para fomentar el empleo en los jóvenes", ha

explicado la dirigente socialista, quien ha reiterado al Gobierno andaluz

que "mueva ficha por las y los jóvenes de nuestra tierra".