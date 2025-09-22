El PSOE de Sevilla cuantifica en 4.000 los árboles "destruidos" en dos años: "El equivalente al Parque María Luisa"

Tala de árboles en la mediana de la avenida de Torneo, en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha alertado este lunes del inicio de las obras en la mediana de Torneo, que supondrán "la pérdida de más de un centenar de árboles", y ha acusado al alcalde, José Luis Sanz, de continuar con "una política de destrucción del patrimonio verde de la ciudad". "Es el equivalente a todo el parque de María Luisa".

Para ello, el concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha declarado en un comunicado que esta actuación "va a suponer la pérdida de más de 100 árboles que Sanz va a talar. A estos se suman los más de 4.000 árboles que ya ha talado en dos años, el equivalente a todo el Parque de María Luisa".

El edil ha responsabilizado directamente al alcalde y a la delegada de Medio Ambiente, Evelia Rincón, de la pérdida del patrimonio verde y ha denunciado que "toda esa zona verde la hemos perdido en la ciudad de Sevilla".

Desde el Grupo Socialista se "censura, además, que el Gobierno local esté destinando inversiones millonarias a adecentar zonas que no lo necesitan" en lugar de "priorizar los barrios más desfavorecidos". "En vez de dedicar estas inversiones donde más hacen falta, en los barrios de Sevilla, las gastan en zonas que están perfectamente", ha subrayado Tomás de Aragón.