PSOE Sevilla defiende que cuentan con "líder, equipo y proyecto" para convencer en las próximas elecciones autonómicas

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, en una entrevista en 7TV. - 7TV

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación provincial, Javier Fernández, ha defendido este lunes que el partido cuenta con "líder, equipo y proyecto" para "convencer a la gente" de cara a las próximas elecciones autonómicas. Asimismo, ha recalcado que "el modelo del PSOE se basa en el rescate de los servicios públicos" ante la gestión de Juanma Moreno, que a su juicio, "no ha estado a la altura".

En una entrevista televisiva en el programa 'Acento Andaluz' de 7 TV, Fernández ha sido cuestionado por varios temas de actualidad entre ellos la gestión del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y la decisión del Juzgado de archivar la causa acerca de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud.

Al respecto de Adamuz, el secretario provincial ha puesto en valor "la lealtad institucional" por parte de la Junta de Andalucía, así como el papel del Gobierno central para "dilucidar las causas de la tragedia".

Sobre el archivo de las denuncias al SAS, ha asegurado que respeta la decisión de los jueces, aunque ha insistido que el informe de la intervención sirve de base para que "se pueda profundizar en la búsqueda de responsabilidades políticas".

"CREO QUE ESTAMOS CONECTADOS"

Javier Fernández ha puesto en valor la figura de María Jesús Montero como secretaria general del PSOE en Andalucía y candidata para los próximos comicios electorales. "Tenemos líder, en este caso María Jesús Montero, que tiene notoriedad, que tiene fuerza, que tiene experiencia, que tiene trayectoria, que tiene recorrido. Creo que eso está fuera de toda duda", ha afirmado.

En esta línea, ha asegurado que el partido "está preparado" para afrontar la campaña electoral. "Hemos renovado nuestros congresos provinciales donde incluso en algunas provincias había debate sobre los liderazgos provinciales, creo que tenemos un proyecto muy nítido. Creo que estamos conectados y creo que la gente está conectada, posiblemente mucho más conectada que estaba en el 22", ha subrayado.

En este sentido, ha criticado la gestión de Juanma Moreno en relación a los servicios públicos y ha contrapuesto su labor en el gobierno al proyecto del PSOE de cara a las próximas elecciones.

"Un gobierno que ha cerrado centros de salud, un gobierno que ha quitado urgencia, un gobierno que no tiene ambulancia, un montón de quejas de vecinos y vecinas de los pueblos", ha señalado Fernández, al mismo tiempo que ha defendido que el actual gobierno Central es "el gobierno que más ha invertido en Sevilla en los últimos 20 años".

Sobre la elaboración de las listas electorales en el PSOE, ha asegurado que "hay que dedicar tiempo a lo importante". Acerca de su papel en las mismas, ha señalado que "no está dentro de sus planes a priori" al ser una posición "incompatible con la presidencia de la Diputación".

"SE LE HA CAÍDO LA CARA DE MODERACIÓN"

El secretario provincial ha remarcado su crítica a la gestión de los servicios público por parte de la Junta de Andalucía, en especial en la sanidad y en relación con los casos de cribados de cáncer de mama.

"No podemos olvidarnos la coyuntura de los cribados donde ha habido decenas de mujeres en Andalucía que por no haber atendido correctamente el servicio sanitario, gente a la que se le detectó una lesión en una mamografía y por un fallo, una negligencia absoluta del sistema sanitario público, han ido desarrollando un cáncer. Eso está ahí", ha afirmado Fernández.

Al respecto, el presidente de la Diputación ha señalado que la estrategia del gobierno andaluz se ha centrado "en una campaña de acoso y derribo contra Amama". "Una parte de esa cara de moderación y de suavidad del gobierno andaluz se le ha caído", ha reseñado.

Por otro lado, se ha mostrado crítico con la política de vivienda de la Junta, en contraposición con la desarrollada por la Diputación provincial. "Si te doy dinero público y subvención pública para que tú te hagas una vivienda, dinero que sale de todos nosotros, usted no puede especular con esos recursos", ha afirmado.

"Si Moreno Bonilla activara 600 millones de euros en cuatro años, de los 4.800 que ha rechazado, pues estaremos hablando de aproximadamente 15.000 viviendas públicas en Andalucía cada año", ha subrayado Fernández a la par que ha criticado el rechazo de la Junta al modelo de financiación propuesto por María Jesús Montero.

"SE ESTÁ HACIENDO MUY TRANSPARENTE POR PARTE DE TODO EL MUNDO"

El presidente de la Diputación provincial ha vuelto ha transmitir sus condolencias por las personas fallecidas en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ha calificado como "un día negro en la historia del país".

"No sería justo ni sería lógico que yo planteara aquí que hay una estrategia de polis buenos y polis malos, porque no pretendo, en absoluto y mucho menos, estando tan reciente de esto, generar ningún tipo de polémica", ha afirmado Fernández.

En esta línea, ha defendido la "transparencia" en la actuación del Gobierno central, así como la "lealtad institucional" mostrada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

"Ahora mismo el verdadero énfasis tiene que estar en buscar las causas del accidente pero no en la búsqueda sólo de responsabilidades sino lo que hay que intentar es buscar las causas para intentar que no vuelva a ocurrir y para ver si somos capaces de minimizar el riesgo que hay en cualquier tipo de situación", ha afirmado.