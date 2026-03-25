PSOE de Sevilla destaca "la apuesta del Gobierno por el sector arrocero" ante "la falta de inversiones de la Junta"

El secretario de Agricultura y Ganadería del PSOE de Sevilla, Gabriel Santos, junto al alcalde de Isla Mayor (Sevilla), Juan Molero. - PSOE SEVILLA

ISLA MAYOR (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El secretario de Agricultura y Ganadería del PSOE de Sevilla, Gabriel Santos, y el alcalde de Isla Mayor (Sevilla), Juan Molero, han destacado este miércoles la "apuesta decidida del Gobierno de España para sostener e impulsar el sector arrocero" y han criticado que el Gobierno de Moreno Bonilla "mire hacia otro lado, no invierta ni responda a las necesidades del sector".

"En las marismas del Guadalquivir no se cultiva solo arroz. Se cultiva empleo, biodiversidad y futuro. Y mientras el Gobierno de España está firmemente comprometido con el presente y el futuro del sector arrocero, el Ejecutivo andaluz del PP habla del campo en los atriles, pero lo abandona en las marismas", ha advertido Gabriel Santos, acompañado también por el secretario general del PSOE de La Puebla del Río, Manuel Bejarano.

"El arroz de Sevilla no necesita promesas, necesita agua y compromiso. Defender el arroz en la provincia de Sevilla es defender a miles de familias que no salen en los medios de comunicación, pero que sostienen una parte esencial de nuestra tierra", ha asegurado Juan Molero.

En esta línea, el alcalde de Isla Mayor ha explicado que el sector arrocero "es el motor económico de nuestro municipio" y ha puesto en valor la "apuesta clara del Gobierno de Pedro Sánchez con proyectos de infraestructuras hidráulicas para paliar la escasez de agua y con ayudas directas a las explotaciones agrarias".

Por su parte, el secretario de Agricultura y Ganadería del partido ha insistido en que el sector arrocero "es uno de los más importantes de nuestra provincia porque, aunque pase desapercibido, crea mucho empleo, apuesta por la biodiversidad y cuida el medio ambiente".

"Este sector recibe medidas concretas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, líneas de trabajo para paliar problemas estructurales y también para responder a situaciones extraordinarias como la sequía extrema o las borrascas. Sin embargo, el sector arrocero no recibe nada del Gobierno andaluz. Moreno Bonilla tiene abandonadas a las marismas", ha criticado.

Por ello, el PSOE ha pedido "un plan específico de apoyo al sector arrocero" que venga acompañado de "medidas reales y que los agricultores sean escuchados". "Faltan respuestas y sobra la propaganda del Partido Popular", ha apostillado Gabriel Santos.