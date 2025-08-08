El PSOE de Sevilla exige "frenar la retirada" de rótulos cerámicos de Santa Cruz y critica el "desinterés" de Sanz

Archivo - Archivo- El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, durante una atención a medios. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado este viernes la "falta de sensibilidad y la mala gestión" del del Ayuntamiento de Sevilla tras "la denuncia de comerciantes del barrio de Santa Cruz, que han alertado de la orden recibida para retirar rótulos identificativos de sus comercios realizados en cerámica sevillana".

Según ha informado el PSOE en una nota de prensa, la actuación "se enmarca en la estrategia de ordenación y mejora del entorno urbano, con especial atención al cumplimiento de la normativa sobre publicidad exterior en zonas patrimoniales protegidas". Un plan que "ya empezó a aplicarse en el anterior mandato socialista en consenso y diálogo con los comerciantes, algo que echan en falta ahora los afectados".

"Ya es hora de que el gobierno de Sanz deje de generar confusión e inseguridad entre los comerciantes, pues sólo acierta cuando rectifica", ha comentado el concejal socialista Nacho González, que ha destcado como algunos rótulos en Mateos Gago o Rodrigo Caro, "con contrastado valor artístico, se salvaron tras aceptarse las alegaciones presentadas por los propietarios de los negocios".

La polémica "ha explotado en las redes sociales después de que algunos afectados difundieran la orden recibida por la Gerencia de Urbanismo, ante lo cual el Ayuntamiento de Sevilla ha desmentido rotundamente sus intenciones". "No obstante, está claro que el procedimiento administrativo sigue su curso y se puede demostrar con documentación", ha añadido el concejal.

Establecimientos del barrio de Santa Cruz "fueron requeridos por la Gerencia de Urbanismo para que ajustaran los elementos de publicidad exterior, como toldos, rótulos, expositores a los criterios técnicos y de diseño fijados". Las alegaciones se han admitido parcialmente y entre las rechazadas "figura el mantenimiento de elementos cerámicos con el nombre de los locales, pues se considera que estos azulejos son realmente rótulos y no cumplen los criterios establecidos".

Finalmente, algunos negocios recibieron este jueves "una notificación municipal para que en el plazo de diez días procedan a su retirada, bajo apercibimiento de sanciones y ejecución subsidiaria".

Desde el PSOE se confía en que el gobierno municipal rectifique y permita la conservación de determinados elementos en el barrio de Santa Cruz que, sin duda, forman parte de la esencia y las señas de identidad de la ciudad. "No se protege el patrimonio eliminándolo, sino integrándolo en la normativa con sentido común y respeto por la historia de nuestros barrios", han añadido González.