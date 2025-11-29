El PSOE de Sevilla exige a la Junta de Andalucía un metro soterrado en su paso por Bellavista y Los Bermejales

Archivo - Imagen de archivo del portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz. - PSOE SEVILLA - Archivo
Publicado: sábado, 29 noviembre 2025 13:57

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha respaldado este sábado la manifestación vecinal en Bellavista para reclamar que el trazado de la Línea 3 del Metro sea completamente soterrado en su paso Bellavista y Los Bermejales.

Tal y como ha emitido la formación en un mensaje difundido a los medios, Muñoz ha señalado que el proyecto de la Junta de Andalucía, que prevé tramos en superficie en ambos barrios, "es un contrasentido que destruiría espacios públicos y generaría una barrera urbana", al tiempo que ha precisado que "donde hay viviendas y vida de barrio, el Metro debe ir bajo tierra".

Por este motivo, el PSOE está ultimando sus alegaciones para exigir el soterramiento íntegro y ha reafirmado su apoyo a las asociaciones vecinales. Por su parte, Muñoz ha insistido en que Sevilla "necesita un Metro que mejore la movilidad sin perjudicar la calidad de vida de miles de familias".

