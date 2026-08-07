El PSOE de Sevilla exige a Sanz que contabilice los árboles secos: "Que deje de contar plantaciones"

Archivo - Imagen de una plantación de árboles en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha exigido al Gobierno municipal de José Luis Sanz, que deje de "limitar su política de arbolado a anunciar el número de ejemplares plantados" y haga público de una vez el balance completo de supervivencia de las últimas campañas, después de haber observado la existencia de árboles secos repartidos por toda Sevilla.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, han reclamado a la administración local que publique "de manera inmediata" el balance completo de la campaña de plantación 2025-2026, una campaña que debería haber concluido hace meses y de la que todavía no se conocen datos definitivos sobre el número real de árboles plantados, los que han sobrevivido y los que se han secado.

En este sentido, el concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha cuestionado así el anuncio de alrededor de 5.000 nuevos árboles incorporados a la ciudad en los últimos dos años, difundido este viernes por la prensa, y ha advertido de que esa cifra "ni cuadra ni ofrece una fotografía completa mientras el Ayuntamiento siga sin explicar cuántos de los ejemplares plantados sobreviven y cuántos se han perdido". "Lo verdaderamente importante es garantizar que esos árboles sobrevivan y puedan dar sombra durante años", ha señalado.

Asimismo, el PSOE ha defendido como "especialmente necesario" conocer estos datos en una ciudad que continúa teniendo "más de 17.000 alcorques vacíos" y que necesita incrementar de manera efectiva su masa arbórea para hacer frente a las altas temperaturas.

Al hilo, De Aragón ha advertido además de que los anuncios de nuevas plantaciones "contrastan con la imagen que se repite en distintos puntos de Sevilla", donde pueden encontrarse ejemplares jóvenes "completamente secos o en un avanzado estado de deterioro". "Al ritmo que vamos, la única especie que parece tener garantizado su futuro en Sevilla es el ciprés, porque van a conseguir que la ciudad parezca un enorme cementerio", ha concluido.