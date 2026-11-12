El PSOE Sevilla exige a Sanz que explique a los vecinos por qué ha renunciado al soterramiento de la Ronda Urbana Norte

Archivo - Imagen de recurso de la Ronda Urbana Norte. - SERVICIO DE TRÁFICO - Archivo

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado que el nuevo documento elaborado por la Gerencia de Urbanismo sobre la Ronda Urbana Norte, ha abandonado el plan de soterrar esta vía, a su paso por Pino Montano.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, ninguna de las alternativas seleccionadas por el Gobierno municipal incluye nuevos soterramientos, por lo que han reclamado al alcalde, José Luis Sanz, que explique "si ha renunciado definitivamente al proyecto" y, sobre todo, "por qué no se aprovechó la ejecución de la Línea 3 del Metro para estudiar una solución coordinada con la Junta de Andalucía".

En este sentido, la concejala socialista Myriam Díaz ha llevado estas cuestiones a la Comisión de Control y Fiscalización, donde ha solicitado conocer qué razones técnicas justifican la decisión, cuántas reuniones se han celebrado entre ambas administraciones, quiénes participaron y si en esos encuentros se llegó realmente a la conclusión de que el soterramiento era inviable.

"Sanz prometió soterrar la Ronda Urbana Norte. Después dijo que era demasiado caro y ahora el soterramiento ha desaparecido del nuevo proyecto. Lo que queremos saber es qué informes justifican esa decisión y por qué no se aprovechó la oportunidad que ofrecían las obras del Metro", ha señalado Díaz.

Asimismo, el PSOE ha indicado que el propio Gobierno municipal había defendido la posibilidad de compatibilizar ambas infraestructuras e incluso anunció contactos con la Junta de Andalucía para estudiar las modificaciones necesarias en el proyecto del Metro. Sin embargo, el nuevo documento de reordenación de la RUN, del que la Gerencia de Urbanismo tomó conocimiento el pasado 14 de octubre, no contempla el soterramiento total ni parcial de la vía.

INICIAR EL PROYECTO DE CARA AL FUTÚRO

Por ello, los socialistas han considerado "especialmente relevante" aclarar si las obras de la Línea 3 permiten todavía abordar esta actuación en el futuro o si, por el contrario, las decisiones adoptadas hasta ahora condicionan su ejecución y obligarían a realizar nuevas intervenciones una vez finalizados los trabajos del Metro.

A estas incógnitas se ha suma la justificación económica utilizada por el alcalde, que cifró en 2024

En noviembre de 2024, Sanz cifró el soterramiento en más de 400 millones de euros y alegó su elevado coste para aplazar el proyecto.

El PSOE reclama conocer los estudios que respaldan esa estimación y si se evaluaron alternativas de soterramiento parcial que permitieran reducir la inversión.

Por el otro lado, la Ronda Urbana Norte soportará una elevada intensidad de tráfico y constituye una barrera entre distintos barrios, por lo que su transformación afecta directamente a la movilidad, la seguridad, el ruido y la calidad de vida de miles de vecinos.

Por último, Myriam Díaz ha reclamado que el delegado de Urbanismo se reúna con los residentes de los barrios afectados para explicarles directamente el nuevo proyecto y las razones por las que se ha descartado el soterramiento, más allá del trámite de consulta pública abierto por el Ayuntamiento. "Los vecinos tienen derecho a saber qué ha pasado con una actuación que se les prometió. Si el soterramiento no se puede hacer, que se expliquen las razones y se muestren los informes.

"Y si todavía es posible, que el Gobierno municipal aclare por qué ha dejado de contemplarlo", ha concluido Díaz