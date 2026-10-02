El PSOE de Sevilla exige a Sanz garantizar vivienda protegida en el solar de San Bernardo "antes de aprobar su cambio"

Solar en el barrio de San Bernardo donde se proyectan cerca de 200 viviendas, con la antigua estación de Cádiz al fondo - EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha exigido al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), que "rectifique" la operación urbanística del solar de la Junta de Andalucía situado junto a la antigua estación de Cádiz, en San Bernardo, y acuerde su destino a vivienda protegida "antes de aprobar definitivamente el cambio de uso".

Para el PSOE, dicha operación urbanística "se aleja de un objetivo claro: aumentar el número de viviendas asequibles para los sevillanos", ha afirmado Muñoz en una nota de prensa. El portavoz socialista ha cuestionado que ambas administraciones "impulsen la venta de este suelo público en el contexto actual".

"En plena crisis de vivienda, con miles de jóvenes y familias que no pueden pagar un piso, esta operación supone desprenderse de suelo público para construir cerca de 200 pisos de lujo", ha señalado. La parcela, propiedad de la Junta, tiene una superficie de 7.065 metros cuadrados y estaba destinada a equipamiento administrativo.

En este sentido, el Gobierno de Sanz aprobó inicialmente el pasado 30 de enero el Estudio de Ordenación promovido por la Administración autonómica para transformar su uso y permitir hasta 190 viviendas. La Junta ha convocado ahora la subasta del terreno, publicada en el BOJA del 30 de septiembre, con un plazo de presentación de ofertas que finaliza el 30 de noviembre.

El portavoz socialista ya cuestionó este proyecto en el pleno del 16 de abril, donde preguntó por la mejora urbana que justificaba el cambio de uso y por la posibilidad de que alguna vivienda se vendiera por debajo de los 400.000 euros. "Esto no es construir vivienda asequible. Esto es alejarse del camino adecuado y del sentido común para atender la demanda de muchos sevillanos", ha asegurado Muñoz.

"Frente al argumento de Sanz sobre los más de 20 años que lleva vacío el solar", el socialista ha defendido que esa circunstancia "refuerza la necesidad de aprovecharlo para vivienda protegida". De este modo, "si ya no hace falta un edificio administrativo, tenemos la oportunidad de destinar ese terreno a viviendas que los sevillanos puedan pagar".