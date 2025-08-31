El PSOE de Sevilla lamenta la desaparición del club de baloncesto de Sevilla que deja a la ciudad "sin representación"

Archivo - El portavoz del grupo socialista, Antonio Muñoz. En una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha lamentado la desaparición del "histórico" club de baloncesto de Sevilla y ha reclamado al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, que explique "qué gestiones se han realizado desde el Gobierno local para evitarlo".

En este sentido, Muñoz ha tildado de "grave" la pérdida en una nota emitida por el grupo, debido a que el club "forma parte de la identidad deportiva y de la proyección de la ciudad", a la par que ha destacado que esta situación "ha dejado a la ciudad sin representación en el baloncesto profesional".

Por todo ello, el socialista ha instado al Gobierno municipal a explicar "qué contactos ha mantenido con las instituciones deportivas y económicas, que podían haber intervenido en su salvación".

A su vez, ha subrayado que la capital hispalense "no se puede resignar a perder equipos históricos mientras el Ayuntamiento permanece mudo", en referencia al "silencio" público que el primer edil ha mantenido en torno al hecho, según ha apuntado.

Así, el PSOE de Sevilla ha defendido que el Gobierno local "debe liderar", junto con el resto de instituciones y el sector privado, "una estrategia para que Sevilla no quede fuera del mapa del baloncesto profesional".