El PSOE Sevilla lamenta el rechazo a la enmienda para rebajar del IBI a jóvenes que compren su primera vivienda

Archivo - El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz (d), junto a la concejal socialista Sonia Gaya (i). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha lamentado que el Gobierno municipal haya rechazado la propuesta de bonificar un 90% el IBI durante cinco años a jóvenes de hasta 35 años que compren su primera vivienda protegida, así como las medidas para aumentar la tributación de los pisos turísticos con recargos de hasta el 150%.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el PP también ha dejado fuera el recargo del IBI a las viviendas vacías de grandes propietarios se aprobó en las ordenanzas fiscales para 2024, pero el Gobierno de Sanz no lo ha aplicado y ahora ha rechazado la propuesta socialista para hacerlo efectivo mediante la elaboración de un censo municipal que permita identificar estos inmuebles, cruzando los datos del padrón y los consumos de agua de Emasesa.

En este sentido, la concejala socialista Sonia Gaya ha apuntado que "mientras tantas familias no encuentran una vivienda, su Gobierno mantiene sin ejecutar una medida destinada a movilizar viviendas vacías de grandes propietarios".

Asimismo, la edil ha criticado que hayan quedado fuera las bonificaciones planteadas para la rehabilitación de viviendas y edificios.

Por otro lado, ha celebrado que hayan conseguido "introducir dos mejoras en las ordenanzas" destinadas a ampliar las plazas deportivas para personas en situación de vulnerabilidad y facilitar el acceso de los pequeños negocios a las bonificaciones por creación de empleo.

ENMIENDAS SOCIALISTAS APROBADAS

El PP ha aceptado las dos propuestas transaccionales durante la votación de las enmiendas celebrada hoy, a lo que la concejala socialista ha destacado que las plazas destinadas a personas vulnerables en las actividades del Instituto Municipal de Deportes (IMD) pasarán del 10% al 25%, con la posibilidad de alcanzar el 50% si hay oferta disponible.

Además, quienes ya disfrutan de una exención podrán continuar provisionalmente en su actividad mientras se resuelve la renovación, evitando que los plazos de tramitación les obliguen a abandonarla, mientras la segunda modificación ampliará el acceso a las bonificaciones del IBI por creación de empleo.

En esta línea, el acuerdo ha incorporado expresamente a los negocios que contraten entre uno y cuatro trabajadores con carácter indefinido, ajusta los tramos para que más pequeñas y medianas empresas puedan beneficiarse y amplía a un año el plazo para acreditar los requisitos exigidos.

Al hilo, Gaya ha mantenido también su crítica a la rebaja generalizada del 1% del IBI, que ha considerado "un ahorro reducido para las familias medias que beneficia en mayor medida a quienes poseen inmuebles de más valor o acumulan propiedades, mientras disminuyen los ingresos para financiar los servicios públicos". "Las familias necesitan poder acceder a una vivienda y contar con colegios bien mantenidos, plazas cuidadas y bibliotecas abiertas", ha añadido.

"Sanz vuelve a priorizar una rebaja que apenas se nota en muchos hogares y rechaza medidas dirigidas a quienes más necesitan ayuda", ha afirmado.

Gaya ha subrayado que la aceptación de las dos mejoras "no supone un respaldo al conjunto de las ordenanzas" y que el Grupo Socialista seguirá defendiendo una fiscalidad "que tenga en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes, apoye el empleo estable y garantice recursos suficientes para atender las necesidades de todos los barrios".