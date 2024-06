El PSOE de Sevilla se opone "a más bares y zonas de ocio" en el Canal de la Expo y apuesta por empresas tecnológicas

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista se opone a que el Canal de la Expo, en la Cartuja, tras el cambio de uso previsto por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, albergue "bares y zonas de ocio", en detrimento de empresas del sector del I+D+i. "Nosotros queremos la implantación de la industria tecnológica y de aquellos servicios complementarios a dicha actividad productiva del Parque Científico y Tecnológico".

Así lo ha manifestado el concejal socialista Francisco Páez al término de una reunión que el equipo de gobierno ha mantenido con los grupos de la oposición, agentes sociales, responsables del PCT Cartuja y de la Consejería de Economía y Hacienda para informarles de los detalles del proyecto urbanístico previsto en ese espacio.

"Nosotros no queremos ni más bares ni más zonas de ocio en esta zona concreta de la ciudad, sino que queremos una industria tecnológica que garantice aquella empresa alrededor de la Agencia Espacial Española o del Centro de Transparencia Algorítmica de la Unión Europea", ha añadido el edil socialista. "Nos invita (el alcalde) a lentejas, si quiere las toma y si no, las deja. Estamos a favor del desarrollo urbanístico del Canal, pero no a cualquier precio ni de cualquier forma".

Desde el PSOE piden al alcalde "que nos sentemos para que ese espacio del Parque Científico y Tecnológico se convierta en eso, en tecnológico". Nuestro deseo es que el Canal crezca con industria tecnológica "como crece en otras ciudades de nuestro entorno" y "no queremos una oferta de más bares, de más restauración, de más ocio, como pretende la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento", ha concluido.