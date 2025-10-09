PSOE de Sevilla pide dimisión de delegado territorial de Salud por "su responsabilidad" en fallos del cribado de cáncer

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario andaluz, Rafael Recio. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario andaluz, Rafael Recio, ha pedido este jueves la "dimisión inmediata" del delegado territorial de Salud en Sevilla, Manuel Molina, por su "responsabilidad directa en los graves fallos del cribado de cáncer de mama", ya que, según ha enmarcado, durante seis años ha sido el gerente del Hospital Virgen del Rocío, "foco de la crisis que está afectando a miles de mujeres".

Según ha indicado el socialista en una nota emitida por el partido, el episodio de los fallos en los cribados del cáncer de mama, que ha tildado de "escándalo", "no puede saldarse sólo con el cese de la consejera de Salud", por lo que han reclamado la dimisión del delegado territorial.

Por último, enmarcado la "multitudinaria" manifestación producida este miércoles, 8 de octubre, producida frente a la sede del SAS en Sevilla y ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por cesar a "tres consejeros" durante su mandato.