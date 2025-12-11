PSOE Sevilla pide al Gobierno andaluz convertir el antiguo CEIP San Ignacio de Loyola en un centro de FP pública

La secretaria de Política Institucional del PSOE de Sevilla y parlamentaria, Encarnación Martínez, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, en el antiguo CEIP San Ignacio de Loyola - PSOE

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Institucional del PSOE de Sevilla y parlamentaria, Encarnación Martínez, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, han pedido al Gobierno andaluz que transforme el antiguo CEIP San Ignacio de Loyola en un centro de Formación Profesional (FP) pública para el barrio de San Pablo y sus alrededores.

Según ha enmarcado el partido en una nota, Martínez ha anunciado que "en los próximos días el Grupo Parlamentario Socialista registrará en la Cámara una Proposición No de Ley para reclamar a Moreno Bonilla que este colegio albergue un centro de FP pública con los estudios más demandados por los jóvenes".

La parlamentaria sevillana ha criticado que "el afán privatizador" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que, a su juicio, ha llevado "a cerrar el CEIP San Ignacio de Loyola después de 50 años" y ha subrayado que los socialistas buscan que el edificio continúe siendo un centro educativo público, pero destinado a enseñanzas de FP.

Al hilo, Martínez ha advertido además que "la FP privada se ha triplicado desde que gobierna Moreno Bonilla", con 9.000 plazas privadas ofertadas frente a las 2.000 públicas este curso, y que el Ejecutivo andaluz "asigna a la FP privada los estudios más demandados por los jóvenes".

Por su parte, Muñoz ha lamentado que el alcalde esté "de brazos cruzados e incumpla el acuerdo aprobado por unanimidad en la Junta Municipal de Distrito en abril, a propuesta del Grupo Socialista, para transformar este colegio en un centro de FP". Según Muñoz, la iniciativa permitiría además "aliviar la saturación en el IES Joaquín Turina, que está rechazando peticiones de alumnos por falta de plazas".

El portavoz socialista ha destacado que el Polígono San Pablo necesita "inversiones municipales para reurbanizar zonas y dotar de ascensores a numerosos bloques de pisos", pero que existen "oportunidades más fáciles de ejecutar, como esta que proponemos los socialistas".