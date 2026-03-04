El PSOE de Sevilla pide a la Junta "soluciones reales" para el IES Híspalis

Archivo - Rafael Recio en rueda de prensa - PSOE - Archivo

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, ha respondido a las declaraciones realizadas este martes por el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, sobre la situación del IES Híspales, que ha calidicado como un "ejercicio de cinismo e ignorancia administrativa".

"El Gobierno socialista de la Diputación de Sevilla ha dejado claro que la continuidad del IES Híspalis no depende de una voluntad política arbitraria, sino de la necesaria regularización de una situación que se debe desbloquear a la mayor brevedad posible y que la Junta de Andalucía viene aprovechando en su beneficio durante años", ha señalado Reció, que ha pedido a la Junta "soluciones reales" en una nota remitida a los medios.

El número dos del PSOE de Sevilla ha indicado que, "desde hace años, la Diputación ha venido asumiendo de manera extraordinaria gastos que corresponden por ley a la administración autonómica, como el personal docente, mantenimiento integral, reformas estructurales y suministros corrientes".

"Esta situación ha sido señalada por los servicios técnicos y funcionarios de la propia Diputación como una anomalía que vulnera la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, al destinarse recursos provinciales a materias que son competencia exclusiva de la Consejería de Desarrollo Educativo", ha afirmado.

"Frente a la confrontación del PP, la Diputación ha planteado una hoja de ruta clara y generosa para salvar el instituto en el Complejo Pino Montano, que pasa por ofrecer a la Junta la titularidad del edificio actual para una ampliación moderna y digna e invertir desde la Diputación 30 millones de euros para revitalizar el Complejo Pino Montano", ha asegurado Recio.

Ante esta situación, el socialista ha lamentado que el presidente de la Junta "siga sin dar día y hora para la reunión urgente solicitada por Javier Fernández". "Si el PP tiene tanto interés en las familias de Pino Montano, que insten a su Gobierno a aceptar el suelo que les regalamos y a asumir sus facturas", ha concluido.

En su declaración, Ricardo Sánchez señalaba que "La Diputación es la propietaria del edificio y es la única que ha decidido no renovar el convenio de colaboración. Nadie le ha obligado. Es una decisión exclusivamente suya".

"Si Javier Fernández quiere una solución, la tiene en su mano hoy mismo: renovar el convenio. Lo demás es una cortina de humo para intentar engañar a las familias y desviar la atención sobre una responsabilidad que es única y exclusivamente suya", afirmaba.