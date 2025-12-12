El PSOE de Sevilla pide proteger la barriada de Elcano "ante el avance de las demoliciones"

El portavoz del PSOE municipal, Antonio Muñoz, y la concejala Carmen Fuentes, en la visita a la barriada de Elcano. - PSOE SEVILLA

El Grupo Municipal Socialista ha llevado al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla una propuesta para iniciar los estudios necesarios que permitan incluir los inmuebles más representativos de la barriada de Elcano en el Catálogo Periférico del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), "con el objetivo de frenar la pérdida de su patrimonio histórico y arquitectónico".

En una nota de prensa, la formación señala que la iniciativa llega cuatro años después de que el Pleno aprobara por unanimidad la elaboración de un Plan Especial de Protección para el barrio, "un acuerdo que no se ha desarrollado mientras el deterioro urbanístico se ha intensificado".

"En este tiempo se han demolido viviendas originales", sustituidas por edificios de nueva planta "que alteran la tipología tradicional del conjunto", y no se han ejecutado órdenes de demolición "por exceso de edificabilidad. "Hace cuatro años este Ayuntamiento aprobó por unanimidad un Plan Especial de Protección que nunca se ha desarrollado. Mientras tanto, las demoliciones han avanzado, se ha alterado la tipología original del barrio y se ha mirado hacia otro lado ante incumplimientos urbanísticos evidentes", ha comentado la concejala socialista Carmen Fuentes en su intervención en la comisión de control y fiscalización del Ayuntamiento de Sevilla.

La barriada de Elcano fue construida en los años 50 para los trabajadores de los Astilleros de Sevilla y diseñada por el arquitecto racionalista José Galnares Sagastizábal. Se trata de un ejemplo singular de urbanismo obrero, con una clara diferenciación tipológica entre viviendas unifamiliares y bloques de tres plantas, "unidos por una identidad estética común que hoy se encuentra amenazada".

La propuesta socialista pone el foco en la Capilla del Carmen, antigua parroquia de Nuestra Señora del Mar, uno de los edificios más emblemáticos del barrio. El templo alberga un techo "con forma de casco de barco invertido" y un gran fresco del pintor Juan Miguel Sánchez que representa la llegada de la nao Victoria a Sevilla tras la primera vuelta al mundo, "una obra de notable valor artístico y simbólico para la ciudad".

Además de solicitar la inclusión del barrio en el Catálogo Periférico del PGOU, el PSOE propone instar a la Junta de Andalucía a que inicie el procedimiento para declarar la Capilla del Carmen Bien de Interés Cultural (BIC), con el fin de garantizar su protección integral. Según el Grupo Socialista, la desaparición progresiva de la barriada de Elcano supondría "una pérdida irreparable" para la memoria industrial, social y urbana de Sevilla, vinculada históricamente a los constructores navales y a uno de los episodios más significativos del desarrollo contemporáneo de la ciudad".