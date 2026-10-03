PSOE de Sevilla propone rebajar el IBI a jóvenes que compren su primera vivienda protegida y subirlo a pisos turísticos

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en Sevilla, Antonio Muñoz, ha propuesto rebajar un 90 por ciento el IBI durante cinco años a jóvenes de hasta 35 años que compren su primera vivienda protegida y aumentar la tributación de los pisos turísticos con recargos de hasta el 150 por ciento.

Ambas medidas forman parte de las 13 enmiendas presentadas por el PSOE a las ordenanzas fiscales de Sevilla para 2027, con las que plantea orientar los impuestos municipales hacia el acceso a la vivienda, la creación de empleo y el apoyo a los barrios, según ha concretado la formación en una nota.

"En una ciudad donde tantos jóvenes y familias tienen dificultades para encontrar una casa, esa debe ser una prioridad también cuando decidimos los impuestos", ha señalado Muñoz. La bonificación del 90 por ciento del IBI se aplicaría durante los cinco ejercicios siguientes a la adquisición y también alcanzaría a compradores en circunstancias familiares de especial vulnerabilidad. Asimismo, el inmueble deberá contar con algún régimen de protección, ser la primera vivienda en propiedad del beneficiario y mantenerse como residencia habitual durante al menos cinco años.

Para los pisos turísticos, el Grupo Socialista propone un recargo del 50 por ciento del IBI, que aumentaría al cien por cien cuando el titular tenga dos o más inmuebles destinados a este uso y al 150 por cien cuando tenga cuatro o más. La propuesta condiciona su aplicación a la declaración de Sevilla como mercado residencial tensionado por parte de la Junta, previa solicitud del Ayuntamiento.

Asimismo, las enmiendas plantean excluir a las viviendas de uso turístico y a su actividad de explotación de las bonificaciones potestativas de los tributos municipales. "Sevilla necesita viviendas que los sevillanos puedan pagar. El Ayuntamiento debe utilizar sus herramientas para favorecer que las casas se destinen a vivir en ellas. No tiene sentido mantener incentivos fiscales al alojamiento turístico mientras acceder a una vivienda se convierte en un problema cada vez mayor", ha defendido el portavoz socialista.

Al hilo, el PSOE ha reclamado elaborar un censo municipal de viviendas desocupadas que permita aplicar efectivamente el recargo del IBI ya previsto para viviendas vacías de grandes propietarios. Para ello, propone utilizar la información del padrón y los consumos de agua de Emasesa, con la correspondiente tramitación y audiencia a los propietarios.

"Las medidas tienen que salir del papel. Si existe un recargo para las viviendas que permanecen vacías y no se aplica, el Ayuntamiento está renunciando a una herramienta para movilizar vivienda", ha señalado Muñoz.

El paquete incluye una bonificación del 50 por ciento del IBI para inmuebles acogidos a planes públicos de rehabilitación y elevar hasta el 95 por ciento la bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para viviendas protegidas promovidas por cooperativas.

"Hay que construir más vivienda asequible y también recuperar la que ya existe. Rehabilitar edificios, mejorar sus condiciones y apoyar a las cooperativas son decisiones que pueden contribuir a ampliar las opciones de los sevillanos", ha explicado.

Las enmiendas socialistas incorporan una bonificación del quince por ciento del IBI para actividades de nueva implantación que contraten entre uno y cuatro trabajadores con carácter indefinido, aplicable durante los tres ejercicios siguientes a las contrataciones.

Además, el PSOE ha propuesto elaborar un censo de locales comerciales e industriales permanentemente desocupados sin causa justificada y aplicarles un recargo del 50 por ciento del IBI a partir de 2028, previa tramitación del expediente y audiencia al propietario. También plantea informar directamente a empresarios y profesionales sobre las exenciones y bonificaciones disponibles.

En el ámbito social, el Grupo Socialista ha solicitado una bonificación del 50 por ciento del IBI para inmuebles donde desarrollen su actividad asociaciones y ONG inscritas en el registro municipal y con fines sociales. Para los centros deportivos situados en zonas desfavorecidas, ha propuesto eliminar el límite del diez por ciento de plazas bonificadas por vulnerabilidad económica y reconocer las exenciones desde la fecha de solicitud.

Asimismo, las enmiendas defienden mantener los límites de renta en las bonificaciones a familias numerosas y congelar los tipos del IBI aplicables a inmuebles de características especiales y a los sujetos al tipo diferenciado.

Muñoz ha cuestionado el alcance de la rebaja lineal del uno por ciento del IBI planteada por el Gobierno de Sanz. "La política fiscal se mide también por a quién ayuda y qué problemas contribuye a resolver. Presentamos propuestas para facilitar una primera vivienda, rehabilitar los barrios, apoyar a quienes crean empleo y respaldar a las entidades que trabajan con las familias. Ese es el debate que necesita Sevilla", ha concluido.