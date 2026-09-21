El PSOE de Sevilla señala la campaña de Sanz con los colegios: "Ha invertido 11 millones menos de los que prometió"

Un operario de la limpieza actúa en un colegio de la capital. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha señalado la política desarrollada por Sanz en los colegios centrada en la propaganda, donde han considerado que las inversiones realizadas al inicio del curso escolar 2026-2027 "no se corresponde con los anuncios a bombo y platillo" del Gobierno municipal. "Ha invertido 11 millones menos de los que anunció. Ahora hay muchas familias que llevan demasiado tiempo esperando un arreglo que nunca llega", ha afirmado el concejal socialista Juan Tomás de Aragón.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el desglose de las inversiones realizadas en los centros educativos ha revelado que de los 25 millones, apenas se han ejecutado 14 en los últimos tres años que acumula Sanz en la alcaldía de Sevilla. "En el 2024 nos dijeron que iban a invertir 25 millones de euros en los colegios, pero hemos visto que en las adjudicaciones no hay más de 15 millones de euros en estos tres años", ha advertido el edil.

En este sentido, los socialistas denuncian que "un año más" al inicio del curso escolar el equipo del alcalde haya vuelto a "sacar pecho" con sus supuestas inversiones millonarias, "ocultando la realidad de las cifras y el deterioro que sufren muchos de los centros educativos".

Del mismo modo, De Aragón ha hecho alusión a otra de las inversiones estrella prometida por Sanz como es el repintado de los colegios, al que ha cuestionado tras las campañas de 2024 y 2025, si se han pintado ya el 100 por cien de colegios. "¿Ya se han pintado todos esos colegios que decían que llevaban de 15 a 20 años sin pintar?", ha preguntado.

Por otro lado, el edil socialista también ha criticado la gestión con la limpieza de los colegios, que ha asegurado, "han dejado caer para privatizarlo", a la vez que ha explicado, el Gobierno del PP "lleva tres años sin cubrir prácticamente las bajas y sin proporcionar los medios materiales necesarios a los trabajadores municipales".

"Ahora, la solución ha sido destinar 25 millones de euros a una empresa privada. ¿Por qué no ha invertido esos 25 millones de euros en reforzar el servicio público?", se ha preguntado, a la vez que ha lamentado la actitud del Gobierno local hacia la plantilla. "Han señalado a los trabajadores municipales por un problema de suciedad que no han sido capaces de solucionar ellos", ha reprochado.