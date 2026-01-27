PSOE Sevilla señala retrasos en las obras de la SE-20 y advierte de "deterioro" tras los cortes por la borrasca Joseph

Archivo - La concejala socialista en el Ayuntamiento de Sevilla Myriam Díaz - AYTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Myriam Díaz, ha advertido del "estado de deterioro" en el que, a su juicio, se encuentra la SE-20, al tiempo que ha enmarcado el "retraso" en las obras. En concreto, Díaz ha apuntado a los cortes generados este martes en la vía a consecuencia de "desperfectos en la calzada y acumulación de agua" derivados de la ya conocida como borrasca Joseph, tal y como enmarcaba Emergencias Sevilla a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press.

"Es una de las vías de circulación de titularidad municipal con más tráfico de Sevilla y por su estado de deterioro necesita urgentemente una reparación", ha apuntado la concejala en una nota de prensa emitida por el partido.

Al hilo, ha asegurado que el Gobierno local (PP) anunció el comienzo de las obras en noviembre. No obstante, "a finales de enero, todavía no hay rastro de la actuación y las quejas de los conductores por el estado de la carretera no dejan de suceder diariamente".

Según la socialista, el "estado de deterioro" provoca "accidentes, roturas de neumáticos y, sobre todo, está suponiendo un peligro para el tráfico rodado en Sevilla". Una situación producto de su "mal estado, con grietas, roturas en el firme y socavones".