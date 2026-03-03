PSOE de Sevilla tilda de "pelotazo urbanístico" la venta de un bloque donde viven 102 familias con alquileres asequibles

Archivo - El concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla Francisco Javier Páez interviene en una sesión ordinaria del Pleno, en foto de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado el "pelotazo urbanístico" que ha permitido el PP en el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo. "Su voto favorable ha autorizado la venta a una empresa privada de un edificio en la calle Alberto Jiménez Becerril donde actualmente viven 102 familias con alquileres asequibles".

"La consecuencia inmediata es que --tal como subraya el concejal socialista Francisco Páez-- dentro de diez años, cuando estos pisos dejen de estar protegidos por ley, podrán ser vendidos a 300.000 euros, como ha pasado con los de la Cruz del Campo", destaca la formación en una nota de prensa.

Dicha autorización se ha producido en el seno del Consejo de Gobierno de Urbanismo, con la oposición del PSOE, el voto favorable del PP y la abstención de Vox, detalla el Grupo Socialista. Asimismo, Páez ha cuestionado que el Ayuntamiento "desaproveche la oportunidad de ampliar el parque público de vivienda".

De hecho, ha hecho alusión a la orden firmada por el gerente de Urbanismo para incoar el expediente de la compra de este edificio por 4.190.000 euros, dado que Emvisesa poseía un derecho de tanteo.

De esta manera, las viviendas podrían haber salido al mercado a un precio asequible de 45.000 euros y "cubrir las amplias necesidades de vivienda pública que hoy existen en Sevilla". Sin embargo, el edificio será vendido finalmente a una empresa privada, que dentro de diez años no tendrá la obligación de mantener la protección de las viviendas.

Según apunta Páez, es un "pelotazo" porque el Ayuntamiento tenía la oportunidad de comprar el edificio por cuatro millones y que estas viviendas salieran al mercado por 45.000 euros. "¿Qué ha pasado para que finalmente acabe este edificio en manos de una empresa privada y se desaproveche la oportunidad de ampliar el parque público de viviendas", se ha preguntado Páez.