El PSOE de Sevilla ve "oportuna" la convocatoria de elecciones generales para dar voz a los españoles

Archivo - El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, junto al presidente, Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Juan Espadas durante un acto de campaña. Imagen de archivo. - ROCÍO RUZ (EUROPA PRESS) - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha valorado la decisión tomada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la convocatoria electoral para el próximo 29 de noviembre, de manera que la han considerado "oportuna" para dar la palabra a los sevillanos y a los españoles.

En un audio remitido a los medios, el también presidente de la diputación ha afirmado que es "una decisión correcta", porque después de constatar la no convalidación de los decretos de vivienda, "parece lógico dar por concluida la legislatura" para que los votantes sean los que el 29 de noviembre decidan "cuál es el destino y cuál es el rumbo que tiene que seguir el país en todos los ámbitos de la política social, económica, asistencial, etcétera".

En este sentido, ha asegurado que los socialistas están "preparados y con más ganas que nunca" por su pertenencia a "una organización política que ha cambiado España cuando ha gobernado" y que "está preparada para seguir gobernando y para seguir planteando y proporcionándole a los ciudadanos y ciudadanas un proyecto para afrontar las próximas décadas desde lo social, desde la igualdad y desde el equilibrio entre todas las capas de la sociedad".