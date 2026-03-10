La jueza del 'caso Supercopa' imputa a expresidente y al gerente de La Cartuja de Sevilla por supuesto beneficio ilícito

Archivo - El ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía José María Arrabal, en el Estadio La Cartuja, a 24 de febrero de 2022, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

La jueza del 'caso Supercopa' ha declarado como investigados al expresidente de la empresa del Estadio La Cartuja de Sevilla (ECSSA) y ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, y al gerente, Daniel Oviedo, por presunto beneficio ilícito en obras de reforma del complejo deportivo.

Según un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 4 de Majadahonda (Madrid) ha autorizado la incautación de "cuantos efectos electrónicos, telemáticos o informáticos" de ambos para que sean analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Y para aclarar si hubo un "posible beneficio económico obtenido ilícitamente", permite también "el acceso, visionado y, si procede, análisis y copiado del contenido de los servicios de banca online o remota de cuantas entidades bancarias se hallen".

La instructora Delia Rodrigo señala la "participación directa" de Arrabal y Oviedo, como presidente y gerente de ECSSA respectivamente, en las relaciones entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la constructora Gruconsa para la adecuación del estadio sevillano a distintas competiciones deportivas.

Apunta a la adquisición de bienes inmuebles por parte de los dos "tan solo unos meses después de la adjudicación de ECSSA a Gruconsa de los expedientes de adecuación del estadio" para cumplir los requisitos para albergar partidos de la Eurocopa de fútbol de 2021.

La jueza recuerda que en esta causa investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales, abierta por los posibles retornos económicos irregulares derivados de las negociaciones con Arabia Saudí para la celebración en aquel país de la Supercopa de España masculina de fútbol.