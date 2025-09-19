Publicado el listado de participantes en el proyecto de empleabilidad Alcalá (Sevilla) Emplea en Verde+

Imagen de la presentación del listado de participantes del proyecto Alcalá Emplea en Verde+. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha publicado el listado definitivo de personas participantes en el programa Alcalá Emplea en Verde+, baremando un total de 51 solicitudes que optarán a las 30 plazas ofertadas de peón de jardinería como personal laboral temporal del proyecto.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, Alcalá Emplea en Verde+ es un proyecto orientado a mejorar la empleabilidad en el sector de la jardinería y la sostenibilidad como parte del compromiso del Ayuntamiento con la transición ecológica. Además, cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Su puesta en funcionamiento permitirá dos ediciones de contratos de formación en alternancia como peones de Jardinería, teniendo cada edición a 15 personas que se capacitarán combinando formación específica con trabajo efectivo, lo que a su vez posibilitará la obtención del certificado de profesionalidad de nivel 2 en Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes.